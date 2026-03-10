Uczniowie z niepełnosprawnościami przygotowują burgery. Konkurs „Gotuj z Braillem” [zdjęcia]

2026-03-10, 13:06 Tatiana Adonis/BN

Uczestnicy konkursu „Gotuj z Braillem”/fot. Tatiana Adonis

Burger na różne sposoby i w różnych odsłonach - uczniowie z niepełnosprawnościami przygotowują bułkę z kotletem i dodatkami w ramach konkursu kulinarnego „Gotuj z Braillem”.

Podpalany burger z sosem cheddar oraz panierowane szparagi? A może burgera azjatyckiego? To tylko niektóre propozycje, które pojawiają się na konkursie kulinarnym „Gotuj z Braillem”.



Przepisy są jak najbardziej autorskie. - Konkurs polega na tym, że dajemy tylko składnik główny, a więc mięso na burgera oraz bułkę. Cała reszta tej otoczki, dodatków, sosów leży w gestii uczestników - mówi Krzysztof Olejnik, nauczyciel zawodu specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy.



Turniej odbywa się w Bydgoszczy. Jego organizatorem jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej. Udział w konkursie bierze młodzież z sześciu placówek, m.in. z Inowrocławia, Grudziądza, czy Gniezna.