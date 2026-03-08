Nowa miejska instytucja powstanie w Wąbrzeźnie. Z myślą o młodzieży

2026-03-08, 18:35 Monika Kaczyńska/BN

Młodzieżowe Centrum Kultury powstanie w Wąbrzeźnie/fot. Marcin Zduniak/Archiwum

Młodzieżowe Centrum Kultury powstanie w Wąbrzeźnie. Będzie to przestrzeń do rozwoju pasji młodych - od muzyki przez taniec, po e-sport i wolontariat.

- Nowoczesny obiekt stanie przy ul. Podzamcze, tuż obok skateparku - mówi burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski.



Włodarz miasta przekazuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK, że to odpowiedź na potrzebę młodzieży na zorganizowanie miejsca, w którym mogłaby rozwijać swoje pasje. - W Młodzieżowym Centrum Kultury znajdą się pomieszczenia gastronomiczne, do aktywności sportowej, artystycznej czy też studio muzyczne - wymienił Tomasz Zygnarowski.



Obiekt ma być gotowy do jesieni przyszłego roku. Jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej w kwocie ponad 5 milionów złotych.