Bydgoska straż miejska chce zmienić główną siedzibę. „Aktualne warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia”

2026-03-08, 20:34 Tatiana Adonis/BN

Bydgoska straż miejska chce przenieść się na ul. Wiślaną/fot. Archiwum

Sześć obecnych lokalizacji chcą zamienić na jedną. Bydgoscy strażnicy miejscy planują przeprowadzkę i przeniesienie głównej siedziby z ul. Leśnej na Wiślaną. Problemem są jednak finanse.

- Zmiana jest konieczna, bo aktualne warunki pracy strażników pozostawiają wiele do życzenia. W siedzibie głównej jest zdecydowanie za ciasno - mówi Jacek Anhalt, komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy. - Nowa siedziba poprawiłaby nie tylko komfort pracy, ale także jakość obsługi interesantów - dodaje.



Strażnicy miejscy z Bydgoszczy chcieliby przenieść się na ul. Wiślaną. Tam mieliby zostać przeniesieni municypalni z sześciu siedzib funkcjonujących w mieście. - Wiślana jest dość dobrze skomunikowana, nawet w tej chwili jest tam sporo miejsc parkingowych - mówi Jacek Anhalt.



Nowa siedziba główna bydgoskiej straży miejskiej miałaby się mieścić w byłej szkole zakładowej Rometu, a potem szkole dla dorosłych. Budynek wymaga jednak kosztownego remontu. Szacunkowy koszt to kilkanaście milionów złotych. Obecnie nie ma na to pieniędzy.