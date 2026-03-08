Bydgoska straż miejska chcą zmienić główną siedzibę. „Aktualne warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia”

2026-03-08, 20:34  Tatiana Adonis/BN
Bydgoska straż miejska chce przenieść się na ul. Wiślaną/fot. Archiwum

Sześć obecnych lokalizacji chcą zamienić na jedną. Bydgoscy strażnicy miejscy planują przeprowadzkę i przeniesienie głównej siedziby z ul. Leśnej na Wiślaną. Problemem są jednak finanse.

- Zmiana jest konieczna, bo aktualne warunki pracy strażników pozostawiają wiele do życzenia. W siedzibie głównej jest zdecydowanie za ciasno - mówi Jacek Anhalt, komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy. - Nowa siedziba poprawiłaby nie tylko komfort pracy, ale także jakość obsługi interesantów - dodaje.

Strażnicy miejscy z Bydgoszczy chcieliby przenieść się na ul. Wiślaną. Tam mieliby zostać przeniesieni municypalni z sześciu siedzib funkcjonujących w mieście. - Wiślana jest dość dobrze skomunikowana, nawet w tej chwili jest tam sporo miejsc parkingowych - mówi Jacek Anhalt.

Nowa siedziba główna bydgoskiej straży miejskiej miałaby się mieścić w byłej szkole zakładowej Rometu, a potem szkole dla dorosłych. Budynek wymaga jednak kosztownego remontu. Szacunkowy koszt to kilkanaście milionów złotych. Obecnie nie ma na to pieniędzy.

Relacja Tatiany Adonis. Mówi Jacek Anhalt, komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy

