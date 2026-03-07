Ruchome schody na bydgoskim dworcu pozostają nieruchome. PKP mówi, ile to jeszcze potrwa

2026-03-07, 09:30  Dorota Witt
Podróżnym wciąż trudno jest poruszać się w budynku dworca Bydgoszcz Główna. Unieruchomione od miesięcy schody są odgrodzone barierkami, nie widać, by trwały tam prace. Nie działają też platformy dla osób z niepełnosprawnościami.

Agnieszka Jurewicz z PKP S.A. tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem PiK, że... trwa oczekiwanie, a ruch należy do wykonawcy.

- Na dworcu Bydgoszcz Główna wymienione zostały łańcuchy stopni schodów i poręcze biegów. Aktualnie czekamy na korektę poręczy oraz uzupełnienie dokumentacji przez wykonawcę prac. Do udostępnienia schodów dla podróżnych niezbędny jest jeszcze odbiór techniczny urzędu oraz konserwatora schodów. Po ich pozytywnej opinii schody zostaną uruchomione - wyjaśnia Agnieszka Jurewicz.

Ruchome schody nie działają od września ubiegłego roku, naprawa rozpoczęła się w połowie lutego. Wcześniej kolejarze przekazywali, że wszystko wróci do normy na początku marca. Teraz planują, że „nastąpi to jeszcze w I kwartale”.

- Przypominamy, że do tego czasu podróżni mogą korzystać z dwóch wind osobowych - dodaje Agnieszka Jurewicz.

Z wind dla osób z niepełnosprawnościami - przy wyjściu z tunelu na ul. Dworcową - podróżni korzystać nie mogą, bo znów nie działają. O powody zapytaliśmy bydgoskich drogowców, czekamy na odpowiedź.

Ruchome schody nie działają od września ubiegłego roku, naprawa rozpoczęła się w połowie lutego. Nie działają też platformy dla niepełnosprawnych/Fot. Marcin Kupczyk

