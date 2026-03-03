Mieszkaniec powiatu inowrocławskiego ponownie wpadł za zbyt szybką jazdę. Przekroczył prędkość o 64 km/h

2026-03-03, 06:50  Radosław Jagieła/BN
27-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego przekroczył prędkość o 64 km/h/fot. Fot. KPP Radziejów

Recydywy dopuścił się 27-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego. Policjanci z Radziejowa zatrzymali kierowcę audi, który jechał 114 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym.

27-latek przekroczył prędkość o 64 km/h. W efekcie policjanci z radziejowskiej drogówki wlepili mu mandat w wysokości 4 tysięcy złotych. Ponadto, na jego konto trafi również 14 punktów karnych.

Tak wysoka kara to efekt recydywy — mężczyzna już wcześniej był przyłapany na zbyt szybkiej jeździe. Teraz, kiedy został złapany po raz kolejny, stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

