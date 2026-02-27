W Tucholi szukali pracy i podziwiali strój pirotechnika. Młodzi ludzie chcą zakładać mundury [zdjęcia]

2026-02-27, 21:10 Marcin Doliński / TB

Targi pracy zorganizowano w tucholskim Centrum Sportu. / Fot. Marcin Doliński

Kilkudziesięciu pracodawców prezentowało swoją ofertę podczas 2. Targów Pracy Służb Mundurowych w Tucholi.

- W przyszłości chciałbym pracować w leśnictwie. Po szkole od razu idę na studia do Poznania, potem staż. Jak znajdę taką pracę, to będzie fajnie - mówił naszemu reporterowi jeden z uczestników targów w Tucholi.



- Swoje stanowiska prezentuje policja, straż pożarna, graniczna oraz leśna; służba celna i więzienna - wymienia Lucyna Glaner, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.



Do założenia munduru, kusiło także wojsko.



- Żołnierz jest zobowiązany do spełnienia obowiązku wobec Ojczyzny. I to nawet za cenę własnego życia - mówi por. Robert Kuźniar, szef sekcji promocji i współpracy z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy.



Podczas targów można było nie tylko zdobyć informacje dotyczące pracy w służbach mundurowych. Straży Graniczna prezentowała np. specjalistyczny sprzęt - robota pirotechnicznego oraz strój dla pirotechnika.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.

Relacja Marcina Dolińskiego