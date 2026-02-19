70-latek raniony nożem w windzie na bydgoskim Szwederowie. Zaatakował go sąsiad

2026-02-19, 17:03 Agata Raczek/MG

46-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała i kierowania gróźb karalnych/fot. materiały policji

Groźne sceny miały miejsce w jednym z bloków przy ulicy Leszczyńskiego w Bydgoszczy. Starszy mężczyzna został zaatakowany w windzie przez 46-latka.

Cała historia wydarzyła się w miniony wtorek, około godziny 17.15 w windzie jednego z bloków na bydgoskim Szwederowie.



- 70-latek wchodzący do windy został nagle zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę, znajdującego się wewnątrz. Ten odnosząc się wulgarnie i agresywnie zwrócił seniorowi uwagę, po co wsiada do windy - relacjonuje nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Na tym nie poprzestał. Zaczął szarpać się z 70-latkiem, a następnie wyciągnął składany nóż i próbował go zranić. Zanim senior zdążył wysiąść z winy, został przez napastnika zraniony w rękę, po czym usłyszał groźby karalne. Chwilę później, gdy nie mógł zatamować krwawienia, pojechał do szpitala.



O całym zdarzeniu powiadomił policjantów ze Szwederowa personel szpitala. Kryminalni namierzyli i zatrzymali sprawcę - okazał się nim sąsiad z tego samego bloku. 46-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała i kierowania gróźb karalnych. Grozi mu do 5 lat więzienia.