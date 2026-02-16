Mężczyzna, podejrzewany o zamordowanie swojego kuzyna, ciągle na wolności!

2026-02-16, 14:49 Marek Lewdwosiński / TB

Fot. Ilustracyjne

Policji nie udało się zatrzymać mieszkańca Dobrzynia nad Wisłą, który w środę (11.02.) zadał kilka ciosów nożem swojemu kuzynowi. Ranny zmarł w szpitalu.

Przypomnijmy, w Dobrzyniu nad Wisłą doszło do bójki. Dwóch mężczyzn zaatakowało trzeciego. Wszyscy byli ze sobą spokrewnieni. W pewnej chwili jeden z dwójki agresorów zadał zaatakowanemu ciosy nożem. Uchwyciły to kamery ulicznego monitoringu.



Policja zatrzymała jednego z napastników, ale nie tego, który użył noża. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym. Sąd Rejonowy w Lipnie aresztował go na trzy miesiące.



Niezmiennie trwają poszukiwania drugiego napastnika. Tego, który zadał śmiertelne ciosy nożem.