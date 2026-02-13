Tragedia w Dobrzyniu nad Wisłą. Na ulicy znaleziono człowieka z ranami od noża. Zmarł w szpitalu

2026-02-13, 16:15  Marek Ledwosiński / TB
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków. Do sprawy został zatrzymany 28-letni mężczyzna.

- Policjanci otrzymali informację, że doszło do pobicia. Po przybyciu na miejsce okazało się, że załoga karetki pogotowia opatrywała mężczyznę, który został zabrany do szpitala. Niestety ten mężczyzna zmarł - relacjonuje nadkomisarz Małgorzata Małkińska z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. - Prowadzone jest postępowanie w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.

Z informacji przekazanych przez prokuraturę w Lipnie wynika, że w bójce uczestniczyło trzech mężczyzn. Wszyscy byli ze sobą spokrewnieni. Zaczęło się od awantury pod sklepem. Później bójka przeniosła się na jedną z sąsiednich ulic. Wówczas jeden z mężczyzn zadał ofierze śmiertelne ciosy nożem. Tak wynika z nagrań ulicznego monitoringu. Policja nadal poszukuje tego człowieka.

Zatrzymany 28-latek także uczestniczył w bójce. Schwytano go kilkanaście godzin po zdarzeniu. Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego.

Relacjonuje nadkomisarz Małgorzata Małkińska z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie

Region

Z ziemi i powietrza. Trwają intensywne poszukiwania Barbary Wiśniewskiej z Torunia [zdjęcia]

Z ziemi i powietrza. Trwają intensywne poszukiwania Barbary Wiśniewskiej z Torunia [zdjęcia]

2026-02-13, 17:17
Stu śmiałków zamieniło narty na kajaki. Do pokonania 11 kilometrów rzeki Wdy

Stu śmiałków zamieniło narty na kajaki. Do pokonania 11 kilometrów rzeki Wdy

2026-02-13, 15:41
Zrobi się ślisko na drogach i chodnikach w naszym regionie. Wszystkiemu winne opady śniegu i deszczu

Zrobi się ślisko na drogach i chodnikach w naszym regionie. Wszystkiemu winne opady śniegu i deszczu

2026-02-13, 14:24
Ewakuacja ponad 20 dzieci ze żłobka w Lubieniu Kujawskim. W budynku ulatniał się czad

Ewakuacja ponad 20 dzieci ze żłobka w Lubieniu Kujawskim. W budynku ulatniał się czad

2026-02-13, 13:32
Próbował oszukać 87-latkę metodą na policjanta. Wraz ze wspólnikami chciał wyłudzić 90 tysięcy złotych

Próbował oszukać 87-latkę metodą „na policjanta”. Wraz ze wspólnikami chciał wyłudzić 90 tysięcy złotych

2026-02-13, 12:44
Grudziądzki radny nie chce budowy bloku w pobliżu zabytkowego parku. Inwestycja została zawieszona

Grudziądzki radny nie chce budowy bloku w pobliżu zabytkowego parku. Inwestycja została zawieszona

2026-02-13, 11:47
6. Bieg po pączka w Inowrocławiu. Na mecie czekały medale oraz słodkości [zdjęcia]

6. Bieg po pączka w Inowrocławiu. Na mecie czekały medale oraz słodkości [zdjęcia]

2026-02-13, 10:51
Pies, który błąkał się po zamarzniętej Wiśle, został odnaleziony

Pies, który błąkał się po zamarzniętej Wiśle, został odnaleziony

2026-02-13, 09:57
Miał handlować narkotykami na Snapchacie. Do sądu w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciw 18-latkowi

Miał handlować narkotykami na Snapchacie. Do sądu w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciw 18-latkowi

2026-02-13, 09:36

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę