Tragedia w Dobrzyniu nad Wisłą. Na ulicy znaleziono człowieka z ranami od noża. Zmarł w szpitalu

2026-02-13, 16:15 Marek Ledwosiński / TB

Fot. Ilustracyjne

Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków. Do sprawy został zatrzymany 28-letni mężczyzna.

- Policjanci otrzymali informację, że doszło do pobicia. Po przybyciu na miejsce okazało się, że załoga karetki pogotowia opatrywała mężczyznę, który został zabrany do szpitala. Niestety ten mężczyzna zmarł - relacjonuje nadkomisarz Małgorzata Małkińska z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. - Prowadzone jest postępowanie w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.



Z informacji przekazanych przez prokuraturę w Lipnie wynika, że w bójce uczestniczyło trzech mężczyzn. Wszyscy byli ze sobą spokrewnieni. Zaczęło się od awantury pod sklepem. Później bójka przeniosła się na jedną z sąsiednich ulic. Wówczas jeden z mężczyzn zadał ofierze śmiertelne ciosy nożem. Tak wynika z nagrań ulicznego monitoringu. Policja nadal poszukuje tego człowieka.



Zatrzymany 28-latek także uczestniczył w bójce. Schwytano go kilkanaście godzin po zdarzeniu. Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego.