Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Łodzi. Niedaleko Torunia zderzyły się trzy pojazdy
Na autostradzie A1, na wysokości miejscowości Kamionki Duże (pow. toruński) zderzyły się trzy pojazdy - dwie ciężarówki i samochód osobowy.
Na miejscu wciąż występują utrudnienia. Służby usuwają olej, który wylał się z osobówki. Ruch odbywa się pasem szybkim.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jedna osoba została przebadana przez ratowników medycznych na miejscu. Nikogo nie trzeba było przewozić do szpitala.