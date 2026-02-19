Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Łodzi. Niedaleko Torunia zderzyły się trzy pojazdy

2026-02-19, 10:17  Michał Zaręba/BN
Kolizja na A1/fot. Facebook/KM PSP Toruń

Kolizja na A1/fot. Facebook/KM PSP Toruń

Na autostradzie A1, na wysokości miejscowości Kamionki Duże (pow. toruński) zderzyły się trzy pojazdy - dwie ciężarówki i samochód osobowy.

Na miejscu wciąż występują utrudnienia. Służby usuwają olej, który wylał się z osobówki. Ruch odbywa się pasem szybkim.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jedna osoba została przebadana przez ratowników medycznych na miejscu. Nikogo nie trzeba było przewozić do szpitala.

Kolizja na A1/fot. Facebook/KM PSP Toruń Kolizja na A1/fot. Facebook/KM PSP Toruń

