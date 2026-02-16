Poważna awaria ciepłownicza we Włocławku, mieszkańców czeka zimna noc. Lekcje odwołane [aktualizacja]

2026-02-16, 20:20 Marek Ledwosiński/Radosław Jagieła/DW

Włocławska ciepłownia ogrzewa wodę i kaloryfery niemal całego miasta/fot. Pixabay

Wiadomo już, że dziś na pewno nie uda się przywrócić ciepła we włocławskich mieszkaniach. - Wszystkie służby pracują na maksa - mówi

W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka. Rzecznik włocławskiej ciepłowni, Daniel Tobjasz, początkowo mówił, że technicy sprawnie wymienią uszkodzony fragment magistrali cieplnej. Sytuacja okazała się bardziej skomplikowana. Wciąż trwają prace.





- Sytuacja jest poważna. Na głównej magistrali - zasilającej miasto w ciepło - jest awaria. Oczywiście wszystkie służby pracują na maksa, żeby awarię jak najszybciej usunąć - mówi prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki. - Wszystko wskazuje na to, że to trochę potrwa, dlatego podjąłem decyzję, żeby na tych osiedlach, gdzie dostarczane jest ciepło z MPEC, jutro zajęcia w żłobku, w przedszkolach i szkołach zostały odwołane. Rodziców prosimy o to, żeby zaopiekowali się dziećmi, a przede wszystkim - w miarę możliwości - zadbali o ich komfort ciepły - dodaje.





Z powodu awarii sieci ciepłowniczej Kryta Pływalnia Delfin będzie zamknięta do odwołania. Urzędnicy zdecydowali także, że we wtorek odwołane zostaną zajęcia w szkołach i przedszkolach . Nieczynne będą placówki w Śródmieściu oraz na osiedlach Kazimierza Wielkiego i Południe. W pozostałych częściach miasta - na Zawiślu, Michelinie i Zazamczu - zajęcia odbywać się będą bez zmian.