Poważna awaria ciepłownicza we Włocławku, mieszkańców czeka zimna noc. Lekcje odwołane [aktualizacja]
Wiadomo już, że dziś na pewno nie uda się przywrócić ciepła we włocławskich mieszkaniach. - Wszystkie służby pracują na maksa - mówi
W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka. Rzecznik włocławskiej ciepłowni, Daniel Tobjasz, początkowo mówił, że technicy sprawnie wymienią uszkodzony fragment magistrali cieplnej. Sytuacja okazała się bardziej skomplikowana. Wciąż trwają prace.
- Sytuacja jest poważna. Na głównej magistrali - zasilającej miasto w ciepło - jest awaria. Oczywiście wszystkie służby pracują na maksa, żeby awarię jak najszybciej usunąć - mówi prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki. - Wszystko wskazuje na to, że to trochę potrwa, dlatego podjąłem decyzję, żeby na tych osiedlach, gdzie dostarczane jest ciepło z MPEC, jutro zajęcia w żłobku, w przedszkolach i szkołach zostały odwołane. Rodziców prosimy o to, żeby zaopiekowali się dziećmi, a przede wszystkim - w miarę możliwości - zadbali o ich komfort ciepły - dodaje.
Ciepłownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku to największy taki obiekt w mieście. To właśnie ona ogrzewa osiedla Południe, Kazimierza Wielkiego, część Michelina i całe włocławskie Śródmieście. Jedynie Zazamcze ma swoją ciepłownię spółdzielczą. Pozostałe kwartały miasta podłączone są do ciepłowni miejskiej.