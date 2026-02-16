Unisław w powiecie chełmińskim może zostać miastem. Co na tym zyska?

2026-02-16, 12:28 Marcin Doliński / TB

Czy Unisław stanie się miastem? / Fot. Zdzisław Drążkowski/Archiwum

W poniedziałek (16.02.) rozpoczynają się konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie. Głosowanie już trwa od kilku dni i zakończy się 2 marca.

Na początek konsultacje w Kokocku. Takich spotkań będzie dziesięć. Zakończą się w Brukach Unisławskich. Podczas konsultacji będzie można głosować.



- Unisław miastem - to łatwiejszy dostęp do funduszy zewnętrznych na obszary miejskie, co pozwoli na szybszą modernizację infrastruktury. Status miasta jest silniejszym sygnałem dla inwestorów, co sprzyja powstawaniu nowych firm, tworzeniu nowych miejsc pracy - zachęca do głosowania na tak wójt Jakub Danielewicz. - Miasto Unisław pozwoli łatwiej odrolnić grunty i usprawni proces budowy budynków jedno- i wielorodzinnych.





Poniedziałkowe spotkanie z wójtem rozpocznie się o godz. 16 w świetlicy wiejskiej. Zakończenie spotkań 27.02. w Brukach Unisławskich.