Unisław w powiecie chełmińskim może zostać miastem. Co na tym zyska?
W poniedziałek (16.02.) rozpoczynają się konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie. Głosowanie już trwa od kilku dni i zakończy się 2 marca.
Na początek konsultacje w Kokocku. Takich spotkań będzie dziesięć. Zakończą się w Brukach Unisławskich. Podczas konsultacji będzie można głosować.
- Unisław miastem - to łatwiejszy dostęp do funduszy zewnętrznych na obszary miejskie, co pozwoli na szybszą modernizację infrastruktury. Status miasta jest silniejszym sygnałem dla inwestorów, co sprzyja powstawaniu nowych firm, tworzeniu nowych miejsc pracy - zachęca do głosowania na tak wójt Jakub Danielewicz. - Miasto Unisław pozwoli łatwiej odrolnić grunty i usprawni proces budowy budynków jedno- i wielorodzinnych.
- Poniedziałkowe spotkanie z wójtem rozpocznie się o godz. 16 w świetlicy wiejskiej. Zakończenie spotkań 27.02. w Brukach Unisławskich.