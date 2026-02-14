Niecodzienna akcja strażaków w powiecie włocławskim. Uratowali zwierzę przed śmiercią w męczarniach

2026-02-14, 15:29 Marek Ledwosiński / TB

Kujawsko-pomorscy strażacy po raz kolejny pomogli uratować zwierzaka. / Fot. Pixabay / ilustracyjna

W wiosce Kucerz pod Lubaniem mały kundelek wpadł do szamba. Nie wiadomo, dlaczego właściciel zostawił otwarty właz.

Na miejsce przyjechali strażacy z Włocławka i ochotnicy z Lubania. Akcja była trudna. Szambo było nowoczesne z włazem tak małym, że człowiek by się tam nie zmieścił. Strażacy nie odpuścili. Wypompowali zawartość zbiornika i rozmontowali pokrywę. Dzięki temu zrobili sobie miejsce na wprowadzenie specjalnego chwytaka do łapania zwierząt. I w ten sposób uwolnili zwierzaka ze śmiertelnej pułapki.