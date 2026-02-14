Kolizja na DK 15. Na trasie Toruń - Brodnica zderzyły się trzy samochody
Do zdarzenia doszło w miejscowości Wielkie Pułkowo po godz. 14.40. Policja kieruje ruchem wahadłowym.
W wiosce Kucerz pod Lubaniem mały kundelek wpadł do szamba. Nie wiadomo, dlaczego właściciel zostawił otwarty właz. Czytaj dalej »
Na drodze wojewódzkiej nr 269 o godz. 12.50 doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Jedna osoba nie żyje. Czytaj dalej »
- Zwierzęta już od szczeniaka są przygotowywane do brania udziału w wystawach - mówi Renata Waczyńska z bydgoskiego oddziału Związku Kynologicznego. Czytaj dalej »
Kobieta wyszła z mieszkania w poniedziałek (9.02.). Jej ciało odnaleziono w piątek (13.02.) po godz. 18 na terenie zielonym przy Szosie Bydgoskiej. Czytaj dalej »
Dopamina, adrenalina i oksytocyna - to tylko część składników miłości. Czytaj dalej »
Straż Miejska w Inowrocławiu została wezwana w sprawie igloo. Otrzymali anonimowe zgłoszenie o nielegalnej lodowej budowli wykonanej rzekomo przez jedną z… Czytaj dalej »
Odsłonięciem pomnika zakochanych Krystyny i Kaspra rozpoczęły się już w piątek (13.02.) Chełmińskie Walentynki. Uroczystość odbyła się na starych… Czytaj dalej »
Nie noszą mundurów, ale ich praca jest bardzo ważna. Cywile stanowią ok. 1/6 pracowników zatrudnionych w policji. Czytaj dalej »
- Był niekwestionowanym autorytetem, oficerem o najwyższych standardach etosu wojskowego, mentorem i wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń żołnierzy -… Czytaj dalej »