Zmarł gen. bryg. Piotr Wagner, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy i szef logistyki

Tak w Bydgoszczy świętowali pracownicy służby cywilnej kujawsko-pomorskiej policjiDorota Witt / Redakcja 2026-02-13, 21:00
Nie noszą mundurów, ale ich praca jest bardzo ważna. Cywile stanowią ok. 1/6 pracowników zatrudnionych w policji. Czytaj dalej »
Dziennikarze Polskiego Radia PiK wyróżnieni w międzynarodowym konkursie!MZ / TB 2026-02-13, 20:03
Reportaż Roberta Dulińskiego i Michała Zaręby pt. „Wyrok za człowieczeństwo” doceniono w konkursie „II wojna światowa - 80 lat później”. Czytaj dalej »
Bydgoska PESA zbuduje prototyp polskiego pociągu pasażerskiego na wodór [wideo]Materiały PESA SA/ IAR / TB 2026-02-13, 20:01
Pieniądze na budowę takiej nowoczesnej maszyny będą pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy. To ponad 36 milionów złotych. Czytaj dalej »
Koniec z dyskoteką na ulicy Okola w gminie Koronowo. Znamy wyjaśnienia firmy Enea OświetlenieŻaneta Walentyn / TB 2026-02-13, 18:25
Od co najmniej dwóch tygodni wszystkie światła uliczne na jednej z ulicy gasły i zapalały się co kilka sekund. „Świetlny spektakl” trwał codziennie… Czytaj dalej »
Z ziemi i powietrza. Trwają intensywne poszukiwania Barbary Wiśniewskiej z Torunia [zdjęcia]Michał Zaręba / TB 2026-02-13, 17:17
70-latka wyszła z mieszkania w poniedziałek (9.02.) i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Czytaj dalej »
Tragedia w Dobrzyniu nad Wisłą. Na ulicy znaleziono człowieka z ranami od noża. Zmarł w szpitaluMarek Ledwosiński / TB 2026-02-13, 16:15
Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków. Do sprawy został zatrzymany 28-letni mężczyzna. Czytaj dalej »
Stu śmiałków zamieniło narty na kajaki. Do pokonania 11 kilometrów rzeki WdyMarcin Doliński/BN 2026-02-13, 15:41
Stu śmiałków bierze udział w zimowym spływie kajakowym imienia Bolesława Białkowskiego. Uczestnicy mają do pokonania 11 kilometrów rzeki Wdy, która jeszcze… Czytaj dalej »
Zrobi się ślisko na drogach i chodnikach w naszym regionie. Wszystkiemu winne opady śniegu i deszczuBN 2026-02-13, 14:24
IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego ostrzegają całe nasze województwo przed opadami deszczu i śniegu powodującymi oblodzenie. Czytaj dalej »
Ewakuacja ponad 20 dzieci ze żłobka w Lubieniu Kujawskim. W budynku ulatniał się czadMarek Ledwosiński/MG 2026-02-13, 13:32
Czujka czadu włączyła się w piątek w żłobku w Lubieniu Kujawskim. Wychowawczynie podjęły decyzję o natychmiastowej ewakuacji dzieci. Czytaj dalej »
