Zmarł gen. bryg. Piotr Wagner, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy i szef logistyki

2026-02-13, 20:55  Tatiana Adonis / TB
Gen. bryg. Piotr Wagner. / Fot. FB Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Gen. bryg. Piotr Wagner. / Fot. FB Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

- Był niekwestionowanym autorytetem, oficerem o najwyższych standardach etosu wojskowego, mentorem i wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń żołnierzy - przekazał w mediach społecznościowych Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

Gen. bryg. Piotr Wagner służbę wojskową rozpoczął w 1989 roku w 10 batalionie rurociągów dalekosiężnych w miejscowości Rów. W kolejnych latach służył między innymi w Grudziądzu i Bydgoszczy. W latach 2008–2009 był szefem logistyki Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Po powrocie objął stanowisko Szefa Logistyki w 1 Brygadzie Logistycznej, a następnie służył w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego oraz Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych. Stopień generała brygady otrzymał w 2023 roku.





Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, w tym Brązowym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi czy Gwiazdą Afganistanu.

