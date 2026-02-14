84 lata temu powstała Armia Krajowa. W regionie uczczono pamięć bohaterów

2026-02-14, 17:23 Marek Ledwosiński / Michał Zaręba / TB

W Toruniu uroczystości odbyły się pod pomnikiem Ku Czci Żołnierzy Armii Krajowej na pl Rapackiego. / Fot. Michał Zaręba

Uroczystości z udziałem władz miejskich odbyły się m.in. w Toruniu i we Włocławku.

14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz Władysław Sikorski przekształcił dotychczasowy Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową - zbrojne ramię rządu Rzeczypospolitej na terenie okupowanej Polski. Armia Krajowa była najpotężniejszą podziemną formacją w całej Europie.



Włocławskie uroczystości odbyły się przy Pomniku Kujawskich Cichociemnych przy ul. Okrzei. Cichociemni, a było ich 316, to elita Armii Krajowej. Wszechstronnie wyszkoleni komandosi, zrzucani na spadochronach nad okupowaną Polską. Ich zadaniem była organizacja ruchu oporu w kraju.



W Toruniu radni wraz z przedstawicielami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej złożyli kwiaty pod pomnikiem Ku Czci Żołnierzy Armii Krajowej na pl Rapackiego. W ten sposób oddano hołd żołnierzom podziemia niepodległościowego oraz wszystkim mieszkańcom regionu, którzy w latach II wojny światowej angażowali się w działalność konspiracyjną i walkę o wolną Polskę.