Policjantka brała udział w bójce w Lubiczu? Trwa postępowanie dyscyplinarne [aktualizacja]
Funkcjonariuszka miała brać udział w bójce, do której doszło 8 lutego przy ul. Narcyzowej w podtoruńskim Lubiczu. Nie pełniła wówczas służby.
Wobec policjantki z Bydgoszczy, która brała udział w zdarzeniu, do którego doszło na terenie Lubicza Dolnego, wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Funkcjonariuszka została zawieszona w czynnościach służbowych. Policja współpracuje w tej sprawie z prokuraturą. pic.twitter.com/NTC83M6MYc— KWP w Bydgoszczy (@KWPwBydgoszczy) February 12, 2026