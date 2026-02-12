Policjantka brała udział w bójce w Lubiczu? Trwa postępowanie dyscyplinarne [aktualizacja]

2026-02-12, 11:38  Monika Siwak / TB
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

Funkcjonariuszka miała brać udział w bójce, do której doszło 8 lutego przy ul. Narcyzowej w podtoruńskim Lubiczu. Nie pełniła wówczas służby.

Informację podała TVP Bydgoszcz. Sprawę prowadzi prokuratura w Toruniu. Policja rozpoczęła postępowanie dyscyplinarne.



- W związku z informacją, jaka została przekazana Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy, o udziale bydgoskiej policjantki w zdarzeniu, do którego doszło na terenie Lubicza Dolnego, podjęto decyzję o natychmiastowym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego - mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. - Policjantka została także zawieszona w czynnościach służbowych.
Postępowanie dotyczy naruszenia zasad etyki zawodowej. O sprawie powiadomiono prokuratora oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

