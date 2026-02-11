Kolejne komisje wyborcze, pracujące podczas wyborów prezydenckich, pod lupą prokuratury

2026-02-11, 18:20  Marek Ledwosiński/DW
Prokuratura Okręgowa we Włocławku prowadzi śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości w komisji obwodowej numer 12/Fot. bydgoszcz.pl, zdjęcie ilustracyjne

Chodzi o przynajmniej trzy komisje z powiatu włocławskiego, w których mogło dojść do przekłamania wyników.

Prokuratura Okręgowa we Włocławku prowadzi śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości w komisji obwodowej numer 12, działającej na terenie uzdrowiska Wieniec-Zdrój. To już kolejna komisja w gminie Brześć Kujawski, którą zajęli się prokuratorzy. Sprawa pierwszej, działającej w Szkole Podstawowej w Wieńcu, zakończyła się złożeniem aktu oskarżenia przeciw jej członkom.

O śledztwo dotyczące komisji z Wieńca-Zdroju, pytamy zastępcę prokuratora okręgowego we Włocławku, Tomasza Sobczaka.

- W Prokuraturze Okręgowej we Włocławku jest aktualnie prowadzone śledztwo w sprawie dopuszczenia się przez członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 - w związku z wyborem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - nadużycia lub dopuszczenia do nadużycia przy obliczaniu głosów i poświadczenia przez to nieprawdy poprzez zamianę liczby oddanych głosów na kandydatów. Koronnym dowodem w sprawie będzie ponowne liczenie głosów. Śledztwo pozostaje w toku, są wykonywane czynności procesowe - mówi Tomasz Sobczak.

W Wieńcu-Zdroju drugą turę wyborów wygrał Rafał Trzaskowski. Zatem inspiracją osoby, która złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, nie było wzruszenie ostatecznego krajowego wyniku głosowania.

Z wieści nieoficjalnych wynika, że śledczy chcą prześwietlić jeszcze pracę jednej komisji obwodowej w Lubieniu Kujawskim i jednej we Włocławku.

Mówi zastępca prokuratora okręgowego we Włocławku, Tomasz Sobczak

