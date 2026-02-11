Lekarze z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka wyjeżdżają na misję medyczną do Etiopii

2026-02-11, 19:00 Tatiana Adonis/DW

Neurochirurdzy, urolodzy, ortopedzi, anestezjolodzy, ginekolodzy i lekarze innych specjalizacji będą leczyć ludzi w Etiopii i przekazywać tamtejszym medykom swoją wiedzę.

Na misję medyczną do Etiopii wyjeżdżają specjaliści z placówek w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Wśród nich są m.in. neurochirurdzy, urolodzy, ortopedzi, anestezjolodzy czy ginekolodzy. Oprócz tego, że będą operować i leczyć miejscowych pacjentów, zabiorą ze sobą sprzęt, by zapoznać tamtejszych medyków z najnowszymi metodami leczenia. Wyjazd odbywa się w ramach misji „Polish Medical Team – Helping Hand”.



Wśród medyków wyjeżdżających na misję jest neurochirurg, profesor Zygmunt Siedlecki ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy.



- Celem naszych misji jest wykonywanie zabiegów czy jakichkolwiek procedur medycznych w Etiopii, gdzie - z uwagi na zły stan ekonomiczny czy wręcz biedę - dostęp do nich jest ograniczony - mówi Zygmunt Siedlecki.



Neurochirurdzy będą operować między innymi kręgosłupy u osób, które nie zostały wcześniej odpowiednio wyleczone, a także z urazami lub po postrzałach. Będą też przeprowadzać operacje uzupełniania ubytków kości czaszki.



Ta misja przyniesie korzyść wszystkim.



- Pacjenci mogą być leczeni nowoczesnymi metodami z użyciem nowoczesnego sprzętu. To jest też korzyść dla personelu etiopskiego, ponieważ tamtejsi medycy uczą się wykorzystania nowych metod, ale i dla nas. Przedsięwzięcie ma wymiar współpracy, która poszerza nasze horyzonty - mówi Zygmunt Siedlecki.



Wyjeżdżający do Etiopii lekarze z naszego regionu będą częścią zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści z całej Polski. Wyjazd jeszcze w lutym. Potrwa 10 dni.



