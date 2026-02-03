Agnieszka Kłopotek: Pieniądze na drogę Via Pomerania muszą się znaleźć! [Rozmowa Dnia]

2026-02-03, 09:15  Maciej Wilkowski/Redakcja
Agnieszka Kłopotek/ Fot. Izabela Langner

Czy Via Pomerania, droga przebiegająca przez nasz region, łącząca Pomorze Środkowe z centrum kraju istnieje tylko na papierze? O to Maciej Wilkowski pytał w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK, Agnieszkę Kłopotek, posłankę Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Czy są pieniądze na budowę drogi Via Pomerania, która ma przebiegać przez nasz region?

- To jest projekt, który powstaje praktycznie od zera - zastrzegła Agnieszka Kłopotek. - Za czasów Prawa i Sprawiedliwości nic nie zostało zrobione ani na papierze, ani faktycznie, żeby ta inwestycja została zaplanowana, nie mówiąc o realizacji. Robimy to od początku. Został powołany doradca ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, pan Maciej Samsonowicz, któremu zlecono sporządzenie raportu dotyczącego między innymi budowy drogi Via Pomerania. To jest szerszy raport dotyczący bezpieczeństwa Polski - pakt Pomorze Środkowe. Jedną z części tego raportu jest właśnie budowa tej ważnej drogi - dodała.

Odkąd wspomniany raport został stworzony, trwa szukanie środków na tę inwestycje - wyjaśniała posłanka. W założeniu budowa ma kosztować 12 miliardów złotych. Potrzeba 100 milionów, by opracować wariantywne koncepcje jej przebiegu.



- Nie wyobrażam sobie, żeby te pieniądze się nie znalazły. Biorąc pod uwagę budżet 100 milionów złotych to nie jest kwota, która go wywróci. Nasi oponenci uważają, że budżet jest rozdmuchany, ale mówią, że nic nie robimy, żeby Via Pomerania powstała - mówiła Agnieszka Kłopotek. - Na pewno będziemy szukać środków unijnych, dlatego że jest w tej chwili bardzo wiele programów, które mogą pomóc - dodała.

Maciej Wilkowski dopytywał polityczkę także o to, na jakim etapie są prace nad ustawą chroniącą produkcyjną funkcję wsi, co ma ona zagwarantować rolnikom i czy skierowanie umowy UE z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oznacza jej zablokowanie. Więcej w „Rozmowie Dnia” poniżej.


Rozmowa Dnia z Agnieszką Kłopotek

