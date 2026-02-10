Będzie klauzula ochronna dla produktów rolnych w umowie z Mercosurem

Polscy rolnicy protestowali przeciw umowie z Mercosurem/fot. nadesłane/Jan Kaźmierczak

Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu poparł klauzulę ochronną dla produktów rolnych w ramach umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru.

Za wprowadzeniem klauzuli było 483 europosłów, przeciwko głosowało 102, a 67 wstrzymało się od głosu. Mechanizm będzie uruchamiany, gdy ceny produktów wrażliwych, takich jak wołowina czy drób, spadną o 5 proc.



Umowa handlowa z Mercosurem wprowadzi preferencje celne dla eksporterów takich produktów jak wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol z czterech krajów Ameryki Południowej: Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Z kolei rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.



Klauzula ochronna zazwyczaj dodawana jest do umów handlowych, ale w przypadku Mercosuru Komisja Europejska zaproponowała wzmocniony mechanizm.