Dr Łukasz Napiórkowski: Jesteśmy bezpieczni militarnie, co nie oznacza, że nic nam nie grozi
Opracowane przez rząd „Poradniki bezpieczeństwa" trafiają do skrzynek mieszkańców Polski. Co zawiera publikacja i dlaczego warto ją przeczytać?
- To zbiór wytycznych skierowanych do obywateli, który mówi jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Mogą to być zagrożenie zarówno naturalne - jak powodzie czy pożary, ale także sztuczne - związane z wojną - mówi dr Łukasz Napiórkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego Uniwersytet WSB Merito w Toruniu, który był gościem porannej „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK. - Publikacja ma związek z naszą aktualną sytuacją narodową. Wszyscy są świadomi, że u naszego sąsiada toczy się konflikt wojenny. Poradnik ma na celu uspokoić społeczeństwo, wskazać, że jesteśmy przygotowani na różne sytuacje.
Czy obecnej sytuacji mamy się czego obawiać?
- Uważam, że jesteśmy bezpieczni militarnie, co nie oznacza, że nic nam nie grozi. W zeszłym roku mieliśmy przecież kilka incydentów związanych z bezpieczeństwem, chociażby na kolei - mówi dr Łukasz Napiórkowski. - Dezinformacja dociera do nas każdego dnia. Zwłaszcza młodzi ludzie mają problem z odróżnieniem tego, co jest prawdą, a co nie.
Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.
