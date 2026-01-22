Miała krzyczeć na dzieci, szarpać je i przewracać. Proces przedszkolanki z Bydgoszczy nadal nie ruszył

2026-01-22, 07:50 Tatiana Adonis / Redakcja

Według ustaleń śledczych kobieta miała się znęcać nad maluchami od 28 października do 7 listopada 2024 roku.

Najpierw nie stawiła się obrończyni kobiety, potem sąd uznał, że Joanna K. musi poddać się badaniom.

Przedszkolanka, którą prokuratura oskarża o psychiczne i fizyczne znęcania się nad dziećmi pojawił się w sądzie, ale bez adwokata. Stąd jej wniosek o odroczenie sprawy. Obrończyni nie stawiła się na rozprawie z powodu choroby dziecka. Sędzia Dariusz Fiutak uznał jednak, że to nie stanowi problemu i proces może się rozpocząć. Jednocześnie zapewnił, że zostanie zachowane prawo oskarżonej do obrony.



Ostatecznie nie udało się jednak odczytać aktu oskarżenia. Sędzia uznał, że potrzebne będzie sporządzenie opinii sądowo-psychiatrycznej, po tym, jak oskarżona stwierdziła, że

po incydencie z dziećmi w przedszkolu korzystała z pomocy psychiatry. Sąd uznał, że potrzebne będzie powołanie biegłych i przebadanie kobiety.



Sprawa dotyczy 15 dzieci. Według ustaleń śledczych kobieta miała się znęcać nad maluchami od 28 października do 7 listopada 2024 roku. Joanna K. miała na dzieci krzyczeć, szarpać je, przewracać, zastraszać i przetrzymywać w zamkniętej łazience.



Wcześniej oskarżona chciała dobrowolnie poddać się karze, ale na takie rozstrzygnięcie zgody nie wyrazili rodzice pokrzywdzonych dzieci. Stąd sprawa będzie rozpatrywana w normalnym trybie.