Miała krzyczeć na dzieci, szarpać je i przewracać. Proces przedszkolanki z Bydgoszczy nadal nie ruszył

2026-01-22, 07:50  Tatiana Adonis / Redakcja
Według ustaleń śledczych kobieta miała się znęcać nad maluchami od 28 października do 7 listopada 2024 roku. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Według ustaleń śledczych kobieta miała się znęcać nad maluchami od 28 października do 7 listopada 2024 roku. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Najpierw nie stawiła się obrończyni kobiety, potem sąd uznał, że Joanna K. musi poddać się badaniom.

Przedszkolanka, którą prokuratura oskarża o psychiczne i fizyczne znęcania się nad dziećmi pojawił się w sądzie, ale bez adwokata. Stąd jej wniosek o odroczenie sprawy. Obrończyni nie stawiła się na rozprawie z powodu choroby dziecka. Sędzia Dariusz Fiutak uznał jednak, że to nie stanowi problemu i proces może się rozpocząć. Jednocześnie zapewnił, że zostanie zachowane prawo oskarżonej do obrony.

Ostatecznie nie udało się jednak odczytać aktu oskarżenia. Sędzia uznał, że potrzebne będzie sporządzenie opinii sądowo-psychiatrycznej, po tym, jak oskarżona stwierdziła, że
po incydencie z dziećmi w przedszkolu korzystała z pomocy psychiatry. Sąd uznał, że potrzebne będzie powołanie biegłych i przebadanie kobiety.

Sprawa dotyczy 15 dzieci. Według ustaleń śledczych kobieta miała się znęcać nad maluchami od 28 października do 7 listopada 2024 roku. Joanna K. miała na dzieci krzyczeć, szarpać je, przewracać, zastraszać i przetrzymywać w zamkniętej łazience.

Wcześniej oskarżona chciała dobrowolnie poddać się karze, ale na takie rozstrzygnięcie zgody nie wyrazili rodzice pokrzywdzonych dzieci. Stąd sprawa będzie rozpatrywana w normalnym trybie.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Dr Łukasz Napiórkowski: Jesteśmy bezpieczni militarnie, co nie oznacza, że nic nam nie grozi

Dr Łukasz Napiórkowski: Jesteśmy bezpieczni militarnie, co nie oznacza, że nic nam nie grozi

2026-01-22, 09:00
Wypadek na DK10 w Lubiczu Górnym. Auto uderzyło w drzewo [zdjęcia]

Wypadek na DK10 w Lubiczu Górnym. Auto uderzyło w drzewo [zdjęcia]

2026-01-22, 08:30
Transport i łączność oraz kultura - to dwie najbardziej kosztowne pozycje w budżecie województwa na 2026 rok

Transport i łączność oraz kultura - to dwie najbardziej kosztowne pozycje w budżecie województwa na 2026 rok

2026-01-22, 06:50
Młody mężczyzna wszedł na zamarzniętą Wisłę. Interwencja WOPR w Toruniu

Młody mężczyzna wszedł na zamarzniętą Wisłę. Interwencja WOPR w Toruniu

2026-01-21, 22:02
Radziejów. Przedłużono areszt 19-latka oskarżonego o zamordowanie starszego kuzyna

Radziejów. Przedłużono areszt 19-latka oskarżonego o zamordowanie starszego kuzyna

2026-01-21, 21:31
Po co powstało Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego

Po co powstało Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego?

2026-01-21, 20:58
Pociągiem z Bydgoszczy do Warszawy w mniej niż dwie godziny Jest taka szansa

Pociągiem z Bydgoszczy do Warszawy w mniej niż dwie godziny? Jest taka szansa!

2026-01-21, 19:55
Uwaga Z powodu awarii w Bydgoszczy nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

Uwaga! Z powodu awarii w Bydgoszczy nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

2026-01-21, 18:59
Przepychanki słowne w Inowrocławiu po postach zamieszczonych na portalu społecznościowym

Przepychanki słowne w Inowrocławiu po postach zamieszczonych na portalu społecznościowym

2026-01-21, 18:16

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę