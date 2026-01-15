Usuwanie azbestu to droga przez mękę, ale konieczność! Ważne są przepisy i terminy

2026-01-15, 20:07 Monika Siwak/Redakcja

Zgodnie z rozpoczętym w 2009 roku Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032 azbest powinien zniknąć z dachów w całej Polsce/fot. ilustracyjna, archiwum

Do 31 stycznia trzeba zgłosić do urzędu gminy, czy w zeszłym roku mieliśmy na swojej posesji elementy zawierające azbest. To coroczny obowiązek wynikający z rozporządzenia ministra gospodarki

Azbest to włóknisty i bardzo odporny minerał stosowany kiedyś masowo m.in. w budownictwie. Jego cienkie włókna są rakotwórcze, ich wdychanie może powodować choroby płuc. Stosowanie tego materiału jest zabronione, a wyroby go zawierające muszą być usuwane. Jest ich jednak nadal bardzo dużo wokół nas.



Specjalistyczna firma musi wywieźć ten materiał na składowiska odpadów niebezpiecznych.



Więcej w relacji Moniki Siwak.





Osoby fizyczne wykorzystujące wyroby zawierające azbest muszą do końca stycznia złożyć informację za poprzedni rok o wyrobach z azbestem do wójta.

Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne wykorzystujące takie wyroby zgłaszają to do marszałka województwa.

Do zgłoszenia trzeba dołączyć ocenę - według punktów w formularzu - czy usunięcie groźnych dla zdrowia materiałów jest pilne.

Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu są wprowadzane następnie przez przedstawicieli samorządów do Bazy Azbestowej, która dostępna jest tutaj: http://www.bazaazbestowa.gov.pl/. Z danych tam zamieszczonych wynika, że w całym województwie unieszkodliwiono 134 tysiące ton azbestu ale zostało do unieszkodliwienia ponad 400 tysięcy ton. Najwięcej (ponad milion ton) jest do pozbycia się w Mazowieckiem a najmniej (66 tysięcy ton w Lubuskiem)

W Bydgoszczy usunięto tysiąc ton, zostało prawie 3 tysiące ton,w Toruniu wywieziono 5 tysięcy ton, zostało ponad 3 tysiące, we Włocławku pozbyto się 800 ton, musi zniknąć jeszcze 6 tysięcy ton.