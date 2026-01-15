Usuwanie azbestu to droga przez mękę, ale konieczność! Ważne są przepisy i terminy

2026-01-15, 20:07  Monika Siwak/Redakcja
Zgodnie z rozpoczętym w 2009 roku Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032 azbest powinien zniknąć z dachów w całej Polsce/fot. ilustracyjna, archiwum

Zgodnie z rozpoczętym w 2009 roku Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032 azbest powinien zniknąć z dachów w całej Polsce/fot. ilustracyjna, archiwum

Do 31 stycznia trzeba zgłosić do urzędu gminy, czy w zeszłym roku mieliśmy na swojej posesji elementy zawierające azbest. To coroczny obowiązek wynikający z rozporządzenia ministra gospodarki

Azbest to włóknisty i bardzo odporny minerał stosowany kiedyś masowo m.in. w budownictwie. Jego cienkie włókna są rakotwórcze, ich wdychanie może powodować choroby płuc. Stosowanie tego materiału jest zabronione, a wyroby go zawierające muszą być usuwane. Jest ich jednak nadal bardzo dużo wokół nas.

Specjalistyczna firma musi wywieźć ten materiał na składowiska odpadów niebezpiecznych.

Więcej w relacji Moniki Siwak.

  • Osoby fizyczne wykorzystujące wyroby zawierające azbest muszą do końca stycznia złożyć informację za poprzedni rok o wyrobach z azbestem do wójta.
  • Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne wykorzystujące takie wyroby zgłaszają to do marszałka województwa.
  • Do zgłoszenia trzeba dołączyć ocenę - według punktów w formularzu - czy usunięcie groźnych dla zdrowia materiałów jest pilne.
  • Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu są wprowadzane następnie przez przedstawicieli samorządów do Bazy Azbestowej, która dostępna jest tutaj: http://www.bazaazbestowa.gov.pl/. Z danych tam zamieszczonych wynika, że w całym województwie unieszkodliwiono 134 tysiące ton azbestu ale zostało do unieszkodliwienia ponad 400 tysięcy ton. Najwięcej (ponad milion ton) jest do pozbycia się w Mazowieckiem a najmniej (66 tysięcy ton w Lubuskiem)
  • W Bydgoszczy usunięto tysiąc ton, zostało prawie 3 tysiące ton,w Toruniu wywieziono 5 tysięcy ton, zostało ponad 3 tysiące, we Włocławku pozbyto się 800 ton, musi zniknąć jeszcze 6 tysięcy ton.
  • Rury azbestowo-cementowe można zostawić w ziemi, jeśli nikt nie będzie narażony na kontakt z azbestem podczas obsługi instalacji. Trzeba te miejsca zaznaczyć w dokumentacji technicznej. Osoby, które chcą usunąć wyroby zawierające zagrażający zdrowiu materiał, powinny dowiedzieć się, czy w urzędzie gminy działa lokalny program usuwania azbestu.

Bydgoszcz

Region

Tragedia w Chełmnie Zginęło troje dzieci i ich mama Zabił je czad Relacje PR PiK [wideo]

Tragedia w Chełmnie! Zginęło troje dzieci i ich mama! Zabił je czad! Relacje PR PiK [wideo]

2026-01-15, 18:16
Lider Koalicji Obywatelskiej w Aleksandrowie Kujawskim oczyszczony z zarzutów

Lider Koalicji Obywatelskiej w Aleksandrowie Kujawskim oczyszczony z zarzutów

2026-01-15, 17:42
Narkotykowy magazyn w Białych Błotach. Za takie zasoby grozi do 10 lat więzienia

Narkotykowy magazyn w Białych Błotach. Za takie „zasoby" grozi do 10 lat więzienia

2026-01-15, 16:00
Nocna prohibicja w Koronowie Burmistrz pyta mieszkańców o zdanie. Czas do 20 stycznia

Nocna prohibicja w Koronowie? Burmistrz pyta mieszkańców o zdanie. Czas do 20 stycznia

2026-01-15, 15:40
Ponad 9 mln Włocławek wydał na dotacje do remontów kamienic w Śródmieściu

Ponad 9 mln Włocławek wydał na dotacje do remontów kamienic w Śródmieściu

2026-01-15, 14:56
Wicemarszałek województwa spotkała się z seniorami w Toruniu z okazji Dnia Babci i Dziadka

Wicemarszałek województwa spotkała się z seniorami w Toruniu z okazji Dnia Babci i Dziadka

2026-01-15, 14:11
Rusza konkurs Wieża Pomysłów. Młodzi pomogą w rozwoju Kruszwicy

Rusza konkurs „Wieża Pomysłów”. Młodzi pomogą w rozwoju Kruszwicy

2026-01-15, 13:34
Spowodował śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Rozpoczął się proces 31-latka

Spowodował śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Rozpoczął się proces 31-latka

2026-01-15, 12:58
Wszystko gotowe do uruchomienia stoku w Myślęcinku. Dużo zależy od pogody

Wszystko gotowe do uruchomienia stoku w Myślęcinku. Dużo zależy od pogody

2026-01-15, 11:31

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę