Usuwanie azbestu to droga przez mękę, ale konieczność! Ważne są przepisy i terminy

Zgodnie z rozpoczętym w 2009 roku Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032 azbest powinien zniknąć z dachów w całej Polsce/fot. ilustracyjna, archiwum
Do 31 stycznia trzeba zgłosić do urzędu gminy, czy w zeszłym roku mieliśmy na swojej posesji elementy zawierające azbest. To coroczny obowiązek wynikający z rozporządzenia ministra gospodarki
Azbest to włóknisty i bardzo odporny minerał stosowany kiedyś masowo m.in. w budownictwie. Jego cienkie włókna są rakotwórcze, ich wdychanie może powodować choroby płuc. Stosowanie tego materiału jest zabronione, a wyroby go zawierające muszą być usuwane. Jest ich jednak nadal bardzo dużo wokół nas.
Specjalistyczna firma musi wywieźć ten materiał na składowiska odpadów niebezpiecznych.
Więcej w relacji Moniki Siwak.
Osoby fizyczne wykorzystujące wyroby zawierające azbest muszą do końca stycznia złożyć informację za poprzedni rok o wyrobach z azbestem do wójta.
Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne wykorzystujące takie wyroby zgłaszają to do marszałka województwa.
Do zgłoszenia trzeba dołączyć ocenę - według punktów w formularzu - czy usunięcie groźnych dla zdrowia materiałów jest pilne.
Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu są wprowadzane następnie przez przedstawicieli samorządów do Bazy Azbestowej, która dostępna jest tutaj: http://www.bazaazbestowa.gov.pl/. Z danych tam zamieszczonych wynika, że w całym województwie unieszkodliwiono 134 tysiące ton azbestu ale zostało do unieszkodliwienia ponad 400 tysięcy ton. Najwięcej (ponad milion ton) jest do pozbycia się w Mazowieckiem a najmniej (66 tysięcy ton w Lubuskiem)
W Bydgoszczy usunięto tysiąc ton, zostało prawie 3 tysiące ton,w Toruniu wywieziono 5 tysięcy ton, zostało ponad 3 tysiące, we Włocławku pozbyto się 800 ton, musi zniknąć jeszcze 6 tysięcy ton.
Rury azbestowo-cementowe można zostawić w ziemi, jeśli nikt nie będzie narażony na kontakt z azbestem podczas obsługi instalacji. Trzeba te miejsca zaznaczyć w dokumentacji technicznej. Osoby, które chcą usunąć wyroby zawierające zagrażający zdrowiu materiał, powinny dowiedzieć się, czy w urzędzie gminy działa lokalny program usuwania azbestu.
