Nowe drogi i kanalizacja deszczowa. Rekordowa inwestycja w Wąbrzeźnie zakończona

2025-01-10, 12:34 Monika Kaczyńska/Redakcja

Inwestycja kosztowała prawie 17 mln zł/fot. za Tomasz Zygnarowski - burmistrz Wąbrzeźna, Facebook

To największa inwestycja drogowa w historii Wąbrzeźna – w ciągu dwóch lat przebudowano 26 dróg na osiedlach Ptasim i Owocowym. Powstały ścieżki pieszo-rowerowe, miejsca postojowe – są też nowe nasadzenia drzew.

– Oprócz tego, że są nowe nawierzchnie – one są bezpieczne, doświetlone, są dobudowane ścieżki rowerowe – to też ogromną korzyścią jest to, że wszystkie media pod ziemią mamy nowe – nowe przyłącza wodociągowe; tam, gdzie był azbest, jest zlikwidowany; kanalizacja jest uszczelniona, przebudowana – mówi burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski.



– Bardzo ważnym elementem tej inwestycji jest fakt, że wybudowaliśmy nową kanalizację deszczową do jeziora, za ponad trzy miliony złotych, co powoduje, że już dzisiaj mieszkańcy ul. Wiśniowej, Grudziądzkiej, Kwiatowej i okolic nie muszą się bać zalewania wodami opadowymi – podkreśla.



Inwestycja kosztowała prawie 17 mln zł, z czego ponad 11,5 mln to dofinansowanie z Polskiego Ładu.