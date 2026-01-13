Wyrok w procesie Jarosława Kaczyńskiego odroczony. Dotyczy oskarżeń w kierunku Krzysztofa Brejzy

2026-01-13, 16:39 Polska Agencja Prasowa

27 stycznia ma zostać ogłoszony wyrok w procesie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ten w marcu 2024 roku miał zarzucić europosłowi KO Krzysztofowi Brejzie popełnianie poważnych i „odrażających przestępstw”. Proces ten zakończył się we wtorek

Proces, w którym stronami są Jarosław Kaczyński i Krzysztof Brejza zakończył się we wtorek. Na wyrok trzeba jednak poczekać do 27 stycznia. Sędzia Tomasz Trębicki poinformował, że powodem odroczenia jest „złożony charakter sprawy”.



Sprawa z oskarżenia polityka KO dotyczy słów prezesa PiS, które padły na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa w marcu 2024 roku. Jarosław Kaczyński powiedział wówczas m.in., że „znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw”. W tej sprawie Sejm uchylił liderowi Prawa i Sprawiedliwości immunitet w marcu zeszłego roku.



Proces w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia toczył się od jesieni zeszłego roku. Jarosław Kaczyński trwał przy stanowisku, że jako wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego uzyskał informacje, jakoby Krzysztof Brejza podjął „działania bezprawne” i „moralnie odrażające”. We wtorek lider PiS był nieobecny w sądzie. Stawił się natomiast europoseł, który mówił m.in. o negatywnych dla niego skutkach słów Kaczyńskiego.