Wyrok w procesie Jarosława Kaczyńskiego odroczony. Dotyczy oskarżeń w kierunku Krzysztofa Brejzy

2026-01-13, 16:39  Polska Agencja Prasowa
PAP/Rafał Guz/Wikipedia

PAP/Rafał Guz/Wikipedia

27 stycznia ma zostać ogłoszony wyrok w procesie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ten w marcu 2024 roku miał zarzucić europosłowi KO Krzysztofowi Brejzie popełnianie poważnych i „odrażających przestępstw”. Proces ten zakończył się we wtorek

Proces, w którym stronami są Jarosław Kaczyński i Krzysztof Brejza zakończył się we wtorek. Na wyrok trzeba jednak poczekać do 27 stycznia. Sędzia Tomasz Trębicki poinformował, że powodem odroczenia jest „złożony charakter sprawy”.

Sprawa z oskarżenia polityka KO dotyczy słów prezesa PiS, które padły na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa w marcu 2024 roku. Jarosław Kaczyński powiedział wówczas m.in., że „znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw”. W tej sprawie Sejm uchylił liderowi Prawa i Sprawiedliwości immunitet w marcu zeszłego roku.

Proces w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia toczył się od jesieni zeszłego roku. Jarosław Kaczyński trwał przy stanowisku, że jako wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego uzyskał informacje, jakoby Krzysztof Brejza podjął „działania bezprawne” i „moralnie odrażające”. We wtorek lider PiS był nieobecny w sądzie. Stawił się natomiast europoseł, który mówił m.in. o negatywnych dla niego skutkach słów Kaczyńskiego.

Region

Magazyn obrony cywilnej powstał w Rypinie. Budowa pochłonęła ponad milion złotych [zdjęcia]

Magazyn obrony cywilnej powstał w Rypinie. Budowa pochłonęła ponad milion złotych [zdjęcia]

2026-01-13, 18:30
Ruszyły próbne egzaminy ósmoklasisty i matury. Bydgoska SP 58 przeprowadzi je dwa razy

Ruszyły próbne egzaminy ósmoklasisty i matury. Bydgoska SP 58 przeprowadzi je dwa razy

2026-01-13, 17:32
Toruń. Miał w aucie 2 tysiące nielegalnych paczek papierosów. Stracił cały towar [zdjęcia]

Toruń. Miał w aucie 2 tysiące nielegalnych paczek papierosów. Stracił cały towar [zdjęcia]

2026-01-13, 15:41
Na chodnikach i ulicach znów zrobi się ślisko. Jest ostrzeżenie przed gołoledzią

Na chodnikach i ulicach znów zrobi się ślisko. Jest ostrzeżenie przed gołoledzią

2026-01-13, 14:52
Torunianka podejrzana o znęcanie się nad niespełna dwuletnią córką pozostanie w areszcie

Torunianka podejrzana o znęcanie się nad niespełna dwuletnią córką pozostanie w areszcie

2026-01-13, 13:49
Uderzyła w zaparkowany samochód, a po zakupach jeszcze w płot i odjechała. Była pijana

Uderzyła w zaparkowany samochód, a po zakupach jeszcze w płot i odjechała. Była pijana?

2026-01-13, 12:54
Spalił się autobus w Bydgoszczy. Na pomoc ruszyły trzy zastępy strażaków [zdjęcia]

Spalił się autobus w Bydgoszczy. Na pomoc ruszyły trzy zastępy strażaków [zdjęcia]

2026-01-13, 11:30
Na stoku w bydgoskim Myślęcinku usuwają awarię. Kiedy zaproszą tam narciarzy [zdjęcia]

Na stoku w bydgoskim Myślęcinku usuwają awarię. Kiedy zaproszą tam narciarzy? [zdjęcia]

2026-01-13, 10:37
Georadar wskazał, że w ziemi jest wiele nieodkrytych grobów. Będzie praca dla archeologów

Georadar wskazał, że w ziemi jest wiele nieodkrytych grobów. Będzie praca dla archeologów

2026-01-13, 09:49

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę