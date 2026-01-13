Na stoku w bydgoskim Myślęcinku usuwają awarię. Kiedy zaproszą tam narciarzy? [zdjęcia]

2026-01-13, 10:37 Dorota Witt

Trwa usuwanie awarii na stoku w Myślęcinku/fot. Nadesłane

Trwają prace na stoku w Myślęcinku, ale nie są to jeszcze roboty związane z uruchomieniem wyciągu narciarskiego. Żeby to było możliwe, poza ujemną temperaturą, potrzebna jest też... sprawna rura.

Trwa tam bowiem usuwanie awarii - wymiana 200-metrowej rury wysokociśnieniowej. - Dopiero, gdy to uda się zrobić, rozpocznie się przygotowywanie stoku dla miłośników jazdy na nartach - mówi Andrzej Kowalski, dyrektor generalny Leśnego Parku i Kultury i Wypoczynku w bydgoskim Myślęcinku.



Naśnieżanie ruszyło 13 stycznia po południu. Na myślęcińskiej górce być może da się poszusować już w najbliższy weekend, ale to ostrożne zapowiedzi. Bardziej realne wydaje się uruchomienie wyciągu na ferie zimowe, które rozpoczynają się w naszym województwie 31 stycznia.