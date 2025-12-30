Pożar domu w Górznie. W pogorzelisku strażacy znaleźli zwęglone zwłoki

2025-12-30, 19:04 Bartosz Nawrocki/Redakcja

Pożar domu w powiecie brodnickim/ Fot. ilustracyjnie

74-letnia kobieta zginęła w pożarze budynku „bliźniaka", do którego doszło we wtorek wieczorem w Górznie, w powiecie brodnickim.

- O godzinie 17:15 otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Górzno doszło do pożaru domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - przekazał młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. - Podczas pracy strażacy odnaleźli zwęglone ciało w 74 - letniej kobiety. Pozostali mieszkańcy domu opuścili swój lokal o własnych siłach i bez uszczerbku na zdrowiu.