Filiżanka w prezencie. W sobotę czekali na krwiodawców, bo w szpitalach może brakować krwi

2025-12-27, 08:02  Damian Klich/Redakcja
Na krwiodawców czekają piękne filiżanki

Niecodzienna akcja w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. W sobotę (27 grudnia) o godz. 8:00 stawiło się kilkadziesiąt osób, by oddać krew. Czekały na nich upominki.

Osoby, które zjawiły się w centrum i podzieliły najcenniejszym z leków, otrzymały kalendarze, a także specjalne limitowane filiżanki.

- W tym roku układ świąt nie jest zbyt korzystny dla Centrum Krwiodawstwa, długa przerwa w dostępie do „świeżej krwi” powoduje nasze obawy o zapewnienie tego leku dla szpitali w naszym województwie, dlatego tak kluczowa jest dla nas pracująca sobota (27 grudnia) - tłumaczył przed startem akcji Krzysztof Laks z Centrum. - Chcemy wtedy zachęcić osoby do oddawania krwi dodatkowym prezentem – piękną filiżanką - dodał.

Centrum szczególnie potrzebuje krwi grup: O Rh minus, A Rh minus, B Rh minus, O Rh plus. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Markwarta 8 w Bydgoszczy w soboty jest czynne od 8.00 do 12.00.

O godz. 12:00 zakończyła się sobotnia, poświąteczna akcja oddawania krwi. Niektórych dawców zachęciło to, że dziś rozdawano filiżanki. Byli też tacy, którzy robią to cyklicznie.

Więcej w relacji Damiana Klicha.

Bydgoszcz

Region

