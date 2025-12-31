Dawcy krwi w Bydgoszczy znów otrzymali filiżanki. Dziesiątki chętnych podzieliło się najcenniejszym lekiem

2025-12-31, 21:44  Monika Siwak/Redakcja
Dzień po drugim dniu świąt Bożego Narodzenia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zdecydowało się rozdać filiżanki każdemu dawcy. W związku z ogromnym zainteresowaniem identyczna akcja została przeprowadzona dziś, w ostatni dzień 2025 roku.

W sylwestra, w godzinach 7:30–13:00 chętne osoby mogły oddać krew lub jej składniki w RCKiK w Bydgoszczy lub w oddziałach terenowych. Ponownie dziesiątki osób zdecydowało się podzielić najcenniejszym z leków, by uratować komuś życie lub zdrowie. W nagrodę dawcy otrzymali takie same filiżanki, jak podczas akcji kilka dni wcześniej.

Jakie odczucia towarzyszą sylwestrowym dawcom? - Po oddaniu krwi trzeba odpoczywać. Dziś nie poszaleję, posiedzę do fajerwerków - usłyszała od dawców nasza reporterka. - To dobry sposób na zakończenie starego roku, pomagając innym - dodał kolejny.

Krwi dla potrzebujących wciąż jest za mało. Tego typu akcje dają szansę na znalezienie większej liczby dawców tego najcenniejszego leku na świecie.

Relacja Moniki Siwak

