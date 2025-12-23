Narkotyki w paczkach kurierskich. Odbiorcy z Bydgoszczy i Torunia [wideo, zdjęcia]

2025-12-23, 15:50 Redakcja

W działaniach funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wspierały psy służbowe, które typowały przesyłki do kontroli/fot. KAS Bydgoszcz

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrole w sortowniach paczek kurierskich. Znaleźli zakazane substancje i tytoń bez akcyzy.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili narkotyki, farmaceutyki, tytoń oraz jednorazowe e-papierosy bez wymaganych znaków akcyzy.



W zatrzymanych paczkach znajdowało się łącznie 115 sztuk jednorazowych papierosów elektronicznych o łącznej wartości 12,4 tys. zł, 2,2 tys. sztuk papierosów o wartości blisko 2 tys. zł, 2 kg tytoniu wartego co najmniej 1,7 tys. zł oraz 3 litry alkoholu o wartości 240 zł. Przechwycenie powyższych towarów zapobiegło uszczupleniu należności podatkowych na łączną kwotę ponad 20 tys. zł.

W trakcie prowadzonych czynności udaremniono również przemyt blisko 90 g różnego rodzaju narkotyków o wartości ponad 5,7 tys. zł.



Przesyłki nadawane były na terenie kraju oraz za granicą i trafić miały do odbiorców z Torunia i Bydgoszczy. W działaniach funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wspierały psy służbowe, które typowały przesyłki do kontroli. Wykryte wyroby zostały przekazane do magazynu depozytowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Wobec nadawców oraz odbiorców wszczęto postepowania o przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe.

