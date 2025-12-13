Edukacja obywatelska to dla nich priorytet. Z całej Polski zjechali do Torunia

2025-12-13, 17:34 Monika Kaczyńska/Redakcja

Edukatorzy obywatelscy z całej Polski zjechali się do Torunia/fot. Monika Kaczyńska

Projekt pt. „Rzeczpospolita z bliska” zrealizowany został przez Stowarzyszenie Młodych z Płużnicy. W ciągu kilku miesięcy jego realizacji powstała m.in. gra edukacyjna „Misja Sołectwo”.

Edukatorzy obywatelscy z całej Polski spotkali się w Toruniu, by podsumować projekt. W jego ramach powstała gra, której odbiorcą jest przede wszystkim młodzież z małych miejscowości. - Gra w przystępny sposób przybliża funkcjonowanie samorządów lokalnych, uczy współpracy i pokazuje wpływ obywateli na życie społeczności - wyjaśnia Justyna Jankowska ze Stowarzyszenia Młodych. - Ona pobudza do myślenia o tym, jak można rozwiązywać różne problemy. Ma również wymiar edukacyjny, są pytania o funkcjonowanie społeczności lokalnej, na przykład co robi wójt, kto wybiera sołtysa - dodaje.



Dwie uczestniczki spotkania w Toruniu, pochodzące z miejscowości Kupientyn pod Sokołowem Podlaskim, zorganizowały Andrzejki, by zintegrować mieszkańców. - To była najbliższa okazja, żeby zintegrować nie tylko lokalną młodzież, ale i dzieci - mówią. - Nie znają się one ze sobą tak dobrze, więc chcieliśmy, żeby mogły się ze sobą pobawić. Z kolei starsi mogli spędzić czas razem na jakiejś fajnej dyskotece.