Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności i wykluczonych. Charytatywna zbiórka „Serca Torunia” [zdjęcia]

2025-12-13, 18:17 Monika Kaczyńska/Redakcja

Zbiórka Stowarzyszenia „Serce Torunia” w Galerii Copernicus/fot. Monika Kaczyńska

Torunianie mogą wspomóc Stowarzyszenie „Serce Torunia” i jego podopiecznych - osoby w kryzysie bezdomności i wykluczone.

W Galerii Copernicus dziś (13 grudnia) do godziny 21:00 trwa zbiórka połączona ze sprzedażą rękodzieła. Można kupić czapki, szaliki, kominy, rękawiczki czy kartki. O potrzebach mówią wolontariusze „Serca Torunia” - Karolina, Miłosz i Agnieszka. - Kawa, herbata, coś do kanapki, najlepiej z długą datą przydatności. W okresie zimowym, dla naszych podopiecznych szczególnie potrzebujemy ciepłej odzieży, rękawiczek, czapek, szalików oraz skarpet. Można również wesprzeć nas finansowo, kupując nasze ręcznie robione produkty.