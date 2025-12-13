Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności i wykluczonych. Charytatywna zbiórka „Serca Torunia” [zdjęcia]

2025-12-13, 18:17  Monika Kaczyńska/Redakcja
Zbiórka Stowarzyszenia „Serce Torunia” w Galerii Copernicus/fot. Monika Kaczyńska

Zbiórka Stowarzyszenia „Serce Torunia” w Galerii Copernicus/fot. Monika Kaczyńska

Torunianie mogą wspomóc Stowarzyszenie „Serce Torunia” i jego podopiecznych - osoby w kryzysie bezdomności i wykluczone.

W Galerii Copernicus dziś (13 grudnia) do godziny 21:00 trwa zbiórka połączona ze sprzedażą rękodzieła. Można kupić czapki, szaliki, kominy, rękawiczki czy kartki. O potrzebach mówią wolontariusze „Serca Torunia” - Karolina, Miłosz i Agnieszka. - Kawa, herbata, coś do kanapki, najlepiej z długą datą przydatności. W okresie zimowym, dla naszych podopiecznych szczególnie potrzebujemy ciepłej odzieży, rękawiczek, czapek, szalików oraz skarpet. Można również wesprzeć nas finansowo, kupując nasze ręcznie robione produkty.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Zbiórka trwa do dziś (13 grudnia) do godz. 21:00/fot. Monika Kaczyńska Zbiórka trwa do dziś (13 grudnia) do godz. 21:00/fot. Monika Kaczyńska Zbiórka trwa do dziś (13 grudnia) do godz. 21:00/fot. Monika Kaczyńska

