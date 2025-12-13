44. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Jan Wyrowiński: Doszło do starcia dwóch idei

2025-12-13, 13:50 Michał Zaręba/IAR

O północy w nocy z 12 na 13 grudnia złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą manifestacje 1 i 3 maja 1982 roku/fot. Mikołaj Kuras, UMWKP/Archiwum

Komunistyczny reżim wprowadził w Polsce stan wojenny w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Wtedy to władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele. W 44. rocznicę tego wydarzenia złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą manifestacje 1 i 3 maja 1982 roku.

Do legendy przeszło już orędzie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, które nadano 13 grudnia 1981 roku w telewizji. Wówczas przerwano nadawanie audycji, a wszystkie Polki i Polacy usłyszeli tę szokującą nowinę o wprowadzeniu stanu wojennego. W końcu komuniści wyprowadzili wojsko na ulice, chcąc stłumić protesty społeczne oraz wstrzymać procesy demokratyczne, zainicjowane w sierpniu 1980 roku.



Czasy stanu wojennego wspomina prezes Społecznego Komitetu „Solidarni - Toruń Pamięta” Jan Wyrowiński. Był działaczem podziemnej „Solidarności”, internowanym w Potulicach i Strzebielinku. Mówi, że na początku lat 80. XX wieku doszło do konfrontacji dwóch idei. - Pierwsza idea urodziła się w sierpniu 1980 roku - zaczął opowiadać. - Była ona zakorzeniona głęboko w polskim myśleniu o niepodległości, o suwerenności i miłowaniu wolności. Ścierała się ona z ideą, która miała źródło w Moskwie, a więc ideą zniewolenia. Jej ofiarą padli ci najaktywniejsi, których w nocy z 12 na 13 grudnia wyciągnięto wręcz z łóżek. W całym stanie wojennym internowano około 10 000 osób. Na instytucje państwa, sądy, prokuratury, a przede wszystkim służbę bezpieczeństwa oddziaływała machina opresyjna. Te wszystkie działania były nakierowane na jeden cel - żeby tę nadzieję, która w nas tak wzrastała, żeby ją po prostu zabić.



Minęły 44 lata od wprowadzenia stanu wojennego. O północy, między piątkiem (12 grudnia) a sobotą (13 grudnia) działacze opozycji antykomunistycznej w PRL, przedstawiciele władz i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą manifestacje 1 i 3 maja 1982 roku. Stało się to pod kościołem św. Ducha ojców jezuitów w Toruniu. Tablica została zawieszona na murze budynku w 2004 roku.