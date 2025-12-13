Sprzeciw wobec działań obecnego rządu. Członkowie Klubu Gazety Polskiej protestowali w Inowrocławiu [zdjęcia]

2025-12-13, 19:46 Marcin Glapiak/Redakcja

Członkowie Klubu Gazety Polskiej protestowali przeciw działaniom obecnego rządu/fot. Marcin Glapiak

Pod Sądem Rejonowym w Inowrocławiu w sobotę (13 grudnia) odbył się protest zorganizowany przez Klub Gazety Polskiej, przy wsparciu lokalnych środowisk prawicowych.

Kilkadziesiąt osób wyraziło swój sprzeciw wobec działań obecnego rządu. - Pamiętamy wasze protesty, kiedy niby była łamana praworządność w Polsce, za czasów Prawa i Sprawiedliwości - mówili protestujący. - Gdzie wy jesteście dzisiaj? Powiem wam, gdzie oni są - przy żłobie!



Nawiązali oni również do dzisiejszej, symbolicznej daty, związanej z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. - 13 grudnia znów staje się datą bolesną i symboliczną, tak jak w 1981 roku, gdy komunistyczna władza wypowiedziała wojnę własnemu narodowi - wygłosili protestujący. - Dziś znów obserwujemy, jak państwo zwraca się przeciwko obywatelom. Z dnia na dzień stajemy się świadkami prób łamania konstytucji.