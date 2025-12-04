Janusz Niewiadomski: Chcemy pracować, a nie tracić czas na formalności [Rozmowa Dnia]

2025-12-04, 09:02 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Janusz Niewiadomski/fot. materiały prywatne

- Na najważniejsze zmiany nadal czekamy - mówił w PR PiK Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związek Pracodawców Lewiatan. Gość „Rozmowy Dnia” uważa także, że zmiany wprowadzane w ramach deregulacji powinny być szerzej konsultowane z biznesem.

Na co najbardziej liczą przedsiębiorcy? - Sprawy podatkowe i uproszczenie systemu przekazu są ważne w szczególności dla firm średnich i dużych – mówił Janusz Niewiadomski. - Tam jest wiele zagadnień – takich, jak: stopy podatkowe podatku VAT oraz inne zwolnienia, które dałyby nam szansę na stabilną weryfikację w niedalekiej przyszłości. Przecież my mamy się zajmować pracą, natomiast ilość czynności, która od wielu lat spływa do firm, jest zbyt duża i zbyt skomplikowana. (...)



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.



