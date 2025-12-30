Osoby, które chcą założyć własny biznes mogą liczyć na wsparcie ekspertów

2025-12-30, 18:30 Tatiana Adonis / Redakcja

W ramach projektu zainteresowani mogą liczyć na spotkanie z ekspertami. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy realizuje projekt, w ramach którego zaprasza na bezpłatne konsultacje i szkolenia.

Projekt adresowany jest do osób, które mają pomysł na biznes, ale nie wiedzą od czego zacząć.



- Taka osoba otrzymuje od nas sześć godzin spotkań z opiekunem, który w prosty sposób tłumaczy na czym polega prowadzenie działalności gospodarczej, ale pokazuje podstawowe założenia, które w przyszłości będą mu przydatne - mówi Ewa Woźniak, koordynatorka projektów w edukacyjnych.



Oprócz tego w ramach projektu zainteresowani mogą liczyć na spotkanie z ekspertami.



- Prawnik, księgowy, a także osoby, które pokażą jak ułożyć swój biznes pod względem marketingowym - opowiada.



Na zgłoszenia osób, które myślą o założeniu swojego biznesu organizatorzy czekają do końca stycznia 2026 roku. Później w ramach projektu organizatorzy planują też objąć wsparciem studentów i przedsiębiorców.



Szczegóły na stronie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.



Więcej szczegółów do posłuchania poniżej.