Nietypowe zdarzenie na Gdańskiej w Bydgoszczy. Z jednej z kamienic… odpadł gzyms
Na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy odpadł gzyms z jednej z kamienic. Słyszalny był huk. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
– Spadał luźny tynk, który mógł zrobić krzywdę przechodniom. Zabezpieczyliśmy teren działań i teraz przystępujemy do skucia luźnego tynku przy pomocy drabiny – powiedział aspirant sztabowy Tomasz Kuś ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
Strażacy działają w miejscu zdarzenia, dlatego przejście chodnikiem przy Gdańskiej 69 może być utrudnione.