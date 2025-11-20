Dwa tiry zderzyły się na S5 między węzłami Trzeciewiec-Bydgoszcz. Pojawiły się utrudnienia

2025-11-20, 07:58 Redakcja

Fot. Ilustracyjnie

Kolizja dwóch tirów doprowadziła do zablokowania fragmentu drogi ekspresowej S5. Do zdarzenia doszło na wysokości Kusowa.

W wypadku nikt nie ucierpiał, jednak pojawiły się utrudnienia w ruchu. Dwa pasy zostały zablokowane. Wyznaczony został objazd od węzła Trzeciewiec do węzła Bydgoszcz-Północ.



Utrudnienia mogą potrwać do 8:30.