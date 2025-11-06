Ciężka walka Ukrainy o Pokrowsk i Kupiańsk. Maciej Jastrzębski przekazuje w PR PiK „Wieści ze Wschodu"

2025-11-06, 19:15 Michał Słobodzian/Redakcja

Maciej Jastrzębski w studiu „Jedynki" Polskiego Radia/fot. Maciej Jastrzębski/Facebook

W każdy czwartek, o godz. 15:30, dla Polskiego Radia PiK, bieżącą sytuację na świecie komentuje Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia, znawca tematyki wschodniej. Zapraszamy na audycję „Wieści ze Wschodu".

Michał Słobodzian: Na początek wróćmy do sytuacji w Kupiańsku. Mówiliśmy o tym tydzień temu. To ważny dla Ukrainy węzeł logistyczny. Docierają do nas sprzeczne informacje. Czy to prawda, że Ukraińcy uratowali miasto i oczyszczają je z Rosjan?



Maciej Jastrzębski: Oczyszczać - oczyszczają, ale to jest tak, że w jednych dzielnicach są Rosjanie, w innych Ukraińcy. Sytuacja jest bardzo złożona. To nie jest tak, że ja uciekam od odpowiedzi na to pytanie, ale koncentrujemy się jednak na Pokrowsku. Jeśli Pokrowsk padnie, to cała ta aglomeracja nagle znajdzie się pod kontrolą Rosji. A to oznacza, ze Rosjanie otrzymają w prezencie bardzo ważny węzeł logistyczny, transportowy i dobry punkt wyjścia do zdobycia innych miejscowości, m.in. Kramatorska, które znajdują się już na tym pograniczu części Ukrainy w pełni kontrolowanej przez wojska Ukrainy, i części Donbasu, które są od 2014 roku atakowany przez Rosjan. Oni próbują w całości zdobyć Obwód Ługański i Doniecki, żeby w każdym punkcie zawiesić swoją flagę (...).



