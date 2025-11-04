W pałacu w Lubostroniu remont od góry do dołu! Dach, domek ogrodnika i fotowoltaika

2025-11-04, 19:30  Marcin Glapiak/Redakcja
Pałac Lubostroń. Zabytek i otaczający go zespół parkowy są perłą klasycystycznej architektury/fot. Archiwum

Dyrekcja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lubostroniu zapowiada remonty w poszczególnych częściach obiektu. Zakres prac jest szeroki, rozłożony na lata.

- W planach jest remont całego dachu - mówi Aleksandra Nowakowska, dyrektorka Pałacu Lubostroń. - Celem jest podświetleniem obiektu z dachu i z ziemi. Projekt zakłada także termomodernizację naszego hoteliku, czyli oficyny, ale również trzeci etap remontu fosy. Fosa to jest obiekt pomiędzy wozownią po prawej stronie stronie, przed oranżerią. Powstanie taras widokowy, który zostanie pięknie wkomponowany w cały obiekt. Wiosną przystąpimy też do remontu domku ogrodnika, niedużego, ale historycznie bardzo ważnego. To są bardzo duże inwestycje. Prace potrwają kilka lat.

Obecnie dobiega końca zadanie dotyczące modernizacji gospodarki wodno-ściekowej. Cała inwestycja w większości sfinansowana zostanie ze środków unijnych.
Planowane są również inwestycje, które pozwolą obniżyć koszty utrzymania obiektu między innymi montaż instalacji fotowoltaicznej.

Mówi dyrektorka Pałacu Lubostroń, Aleksandra Nowakowska

