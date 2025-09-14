Cuda Polski 2025. Trzy miejsca w Kujawsko-Pomorskiem walczą o laury

2025-09-14, 19:24  Monika Siwak / Redakcja
Pałac w Lubostroniu, zamek w Golubiu-Dobrzyniu oraz wieś Brzózki. / Fot. Archiwum Radia PiK

Pałac w Lubostroniu w powiecie żnińskim, zamek w Golubiu-Dobrzyniu i artystyczną wieś Brzózki koło Szubina. Każde z nich ma szansę zostać wybranym najpiękniejszym miejscem w kraju.

Plebiscyt Cuda Polski 2025 organizuje National Geographic Traveler. Nominowano 48 wyjątkowych miejsc – od zabytków i szlaków turystycznych po całe dzielnice i ogrody. Wśród nich trzy z naszego regionu.

– Te miejsca to prawdziwe perły na turystycznej mapie województwa kujawsko-pomorskiego - mówi marszałek Piotr Całbecki. Zachęca do ich odwiedzenia i głosowania na nasze regionalne cuda.

Klasycystyczny Pałac w Lubostroniu zbudowano w 1800 roku, dla hrabiego Fryderyka Skórzewskiego zaprojektował go profesor architektury Stanisław Zawadzki. Pałac otacza 40-hektarowy park. Odbywają się tam m.in koncerty, konferencje i konkursy powożenia.

Prace nad wzniesieniem budowli w Golubiu-Dobrzyniu zaczęły się w 1300 roku. Dawna krzyżacka twierdza, zamek-klasztor została zmieniona w renesansowy pałac przez królewnę Annę Wazównę, której duch - biała dama miał nawiedzać stare mury. Na zamku odbywają się turnieje rycerskie.

W malowniczo położonej nad nadnoteckimi łąkami wsi Brzózki znajduje się dziewięć murali inspirowanych obrazami Vincenta van Gogha. Są rzeźby, kapliczki i oczywiście słoneczniki. W tym roku pierwszy festiwal van Gogha przyciągnął artystów malarzy, pisarzy, wokalistów znawców literatury i filmów.

Wyniki plebiscytu poznamy 14 października. Szesnaście zwycięskich lokalizacji, po jednej z każdego województwa, zostanie ogłoszonych na portalu national-geographic.pl.

