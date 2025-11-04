Nowe fakty ws. substancji na Jeziorze Wieldządzkim. To zanieczyszczenie chemiczne, trwają prace służb

2025-11-04, 13:16 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Na jeziorze pojawiła się turkusowa plama/fot. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zanieczyszczenia Jeziora Wieldządzkiego. W poniedziałek woda przybrała turkusową barwę. Jest przy tym bezwonna. Na razie nie stwierdzono śnięcia ryb. Po pierwszych badaniach ustalono, że to zanieczyszczenie chemiczne.

– Na miejscu pracują policyjni technicy, pobieramy próbki tej substancji do badań. Jesteśmy w całym kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Wodami Polskimi. Czekamy na informacje i wytyczne, co dalej z kwestią zabezpieczenia i ewentualnego oczyszczenia tego zbiornika – powiedział aspirant Krzysztof Świerczyński, rzecznik wąbrzeskich policjantów.



– Jest to naprawdę bardzo rozległy i wielohektarowy obszar, dlatego sprawdzenie całej linii brzegowej w poszukiwaniu ewentualnego możliwego źródła na pewno wymaga czasu i pracy. Nie wykluczamy hipotezy, że do zanieczyszczenia doszło wskutek rozszczelnienia zbiorników, które kiedyś mogły zostać porzucone na dnie jeziora – dodał.



Działania podejmuje też straż pożarna. – W stosunku do tego, co zastaliśmy poniedziałkowego wieczoru, substancja przedstawia się troszeczkę delikatniej. Zaczęła ona mieszać się z wodą, przez co jest jej mniej. Na szczęście nie spotkaliśmy śniętych ryb – powiedział brygadier Piotr Rogowski.