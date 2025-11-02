Za nami dwa dni Akcji Znicz. 31 października i 1 listopada na drogach regionu bez ofiar śmiertelnych

2025-11-02, 11:57 Damian Klich / Redakcja

Akcja Znicz potrwa do poniedziałku (3.11.). / Fot. KWP w Bydgoszczy

To dobra wiadomość, choć nie obyło się bez wypadków, rannych i niestety kierowców pod wpływem alkoholu.

- Doszło do 6 wypadków drogowych. Nikt nie zginął, ale 9 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali 24 nietrzeźwych kierowców - mówi asp. Michał Robakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Niedziela będzie dla wielu osób dniem powrotu. Nad bezpieczeństwem będą czuwali kujawsko-pomorscy policjanci zarówno w radiowozach oznakowanych, jak i nieoznakowanych.



Policja przypomina również o obowiązku noszenia odblasków po zmroku w terenie niezabudowanym.



Akcja Znicz potrwa do poniedziałku.