Włocławscy franciszkanie organizują procesję. Sprzeciwiają się atrakcjom halloweenowym

2025-10-31, 16:48  Marek Ledwosiński/Redakcja
We Włocławku odbędzie się procesja, którą poprowadzi biskup-senior Wiesław Mering/fot.: zdjęcie ilustracyjne, wloclawek.eu

Zakonnicy przypominają, że katolik nie powinien uczestniczyć w obcych mu wyznaniowo i kulturowo obrzędach. Dlatego nie powinien pojawiać się na powszechnych w całej Polsce imprezach o rodowodzie anglosaskim.

„Zamiast dyni zaduma” – pod takich hasłem odbędzie się msza święta w klasztorze franciszkanów.

Tuż po niej z przyklasztornego kościółka ruszy procesja, która obejdzie dookoła plac Wolności. Procesję poprowadzi włocławski biskup-senior Wiesław Mering. Początek nabożeństwa o godz. 18:00.

