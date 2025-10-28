Policja z Bydgoszczy szuka mężczyzny w związku z kradzieżą. Rozpoznajesz go? [wideo]

2025-10-28, 12:17 Redakcja

Policjanci z Bydgoszczy szuka mężczyzny ze zdjęcia w związku z kradzieżą pieniędzy/fot.: KMP w Bydgoszczy

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciu oraz filmie. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje o osobie mogącej mieć związek z przestępstwem, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami.

Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży pieniędzy o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy. Monitoring zarejestrował wizerunek mężczyzny mającego związek z tym zdarzeniem.



Mundurowi zbierają informacje mogące przyczynić się do jego identyfikacji na podstawie załączonego zdjęcia oraz filmu. Informację można przekazać prowadzącej sprawę policjantce pod numerem telefonu 47 751 11 83, a także całodobowo pod numerami 47 751 11 60 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. Krm 770/25.