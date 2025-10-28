Policja z Bydgoszczy szuka mężczyzny w związku z kradzieżą. Rozpoznajesz go? [wideo]

2025-10-28, 12:17  Redakcja
Policjanci z Bydgoszczy szuka mężczyzny ze zdjęcia w związku z kradzieżą pieniędzy/fot.: KMP w Bydgoszczy

Policjanci z Bydgoszczy szuka mężczyzny ze zdjęcia w związku z kradzieżą pieniędzy/fot.: KMP w Bydgoszczy

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciu oraz filmie. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje o osobie mogącej mieć związek z przestępstwem, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami.

Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży pieniędzy o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy. Monitoring zarejestrował wizerunek mężczyzny mającego związek z tym zdarzeniem.

Mundurowi zbierają informacje mogące przyczynić się do jego identyfikacji na podstawie załączonego zdjęcia oraz filmu. Informację można przekazać prowadzącej sprawę policjantce pod numerem telefonu 47 751 11 83, a także całodobowo pod numerami 47 751 11 60 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. Krm 770/25.

Policjanci z Bydgoszczy szuka mężczyzny ze zdjęcia w związku z kradzieżą pieniędzy/wideo: KMP w Bydgoszczy

Bydgoszcz

Region

Przedszkolaki i uczniowie dają przykład Jubileusz dziecięcych kół Miłośników Miasta Bydgoszczy

Przedszkolaki i uczniowie dają przykład! Jubileusz dziecięcych kół Miłośników Miasta Bydgoszczy

2025-10-28, 17:00
Ekoforum młodych w Bydgoszczy. Obrady o środowisku w ratuszu [zdjęcia]

Ekoforum młodych w Bydgoszczy. Obrady o środowisku w ratuszu [zdjęcia]

2025-10-28, 16:21
Nie rozstają się z jednośladami Podsumowanie bydgoskiej akcji Do pracy jadę rowerem

Nie rozstają się z jednośladami! Podsumowanie bydgoskiej akcji „Do pracy jadę rowerem”

2025-10-28, 14:46
Poranna zabawa trzech pijanych mężczyzn w Bydgoszczy. Zaśmiecali ulice i jeździli na hulajnodze [wideo]

Poranna „zabawa” trzech pijanych mężczyzn w Bydgoszczy. Zaśmiecali ulice i jeździli na hulajnodze [wideo]

2025-10-28, 13:57
Cysterna z gazem wylądowała w rowie na DK 91. Utrudnienia trwały około pięciu godzin

Cysterna z gazem wylądowała w rowie na DK 91. Utrudnienia trwały około pięciu godzin

2025-10-28, 13:09
Kto zostanie nowym prezesem IPN Wśród kandydatów dr Marcin Wałdoch z UKW

Kto zostanie nowym prezesem IPN? Wśród kandydatów dr Marcin Wałdoch z UKW

2025-10-28, 11:25
Chcą zapobiegać kradzieży gałęzi drzew iglastych. W lasach i na targowiskach trwa akcja Stroisz

Chcą zapobiegać kradzieży gałęzi drzew iglastych. W lasach i na targowiskach trwa akcja Stroisz

2025-10-28, 10:38
Ostrożność klientów i zabezpieczenia bankomatów pomogą uchronić się przed oszustami. O tym w Rozmowie Dnia

Ostrożność klientów i zabezpieczenia bankomatów pomogą uchronić się przed oszustami. O tym w „Rozmowie Dnia”

2025-10-28, 09:04
Grudziądz reguluje zasady handlu przy cmentarzach w trosce o porządek podczas Wszystkich Świętych

Grudziądz reguluje zasady handlu przy cmentarzach w trosce o porządek podczas Wszystkich Świętych

2025-10-28, 08:32

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę