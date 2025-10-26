Dzień bez biegania, to dzień stracony! Finał wielkich toruńskich zawodów [zdjęcia, wideo]

2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend/fot. Michał Zaręba
2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend. Uczestnicy rywalizowali na 5 kilometrów, w półmaraton i maratonie. Dla wielu aktywność to sposób na życie.
Planują dzień tak, by zawsze znalazł się w nim czas na trening. Gdy zaczynają dzień treningiem, to wszystko układa się dobrze, aż do wieczora. Dzięki bieganiu poznali wspaniałych ludzi. Biegają dla przyjemności... i z miłości!
- Jestem po sześćdziesiątce, a zacząłem biegać, gdy miałem 39 lat, więc jednak pół życia nie biegałem...
- To mój 129. bieg. Dużo? Inni mają więcej...
- To jest święto biegaczy - amatorów, a ja właśnie biegam dla przyjemności...
- Ja już trzecią triadę kończę, rok po roku...
Na starcie Wielkiego Finału Trylogii Toruńskich Legend był nasz reporter Michał Zaręba. Jego relacja niżej:
