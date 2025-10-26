Dzień bez biegania, to dzień stracony! Finał wielkich toruńskich zawodów [zdjęcia, wideo]

2025-10-26, 12:15  Michał Zaręba/Redakcja
2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend/fot. Michał Zaręba

2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend/fot. Michał Zaręba

2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend. Uczestnicy rywalizowali na 5 kilometrów, w półmaraton i maratonie. Dla wielu aktywność to sposób na życie.

Planują dzień tak, by zawsze znalazł się w nim czas na trening. Gdy zaczynają dzień treningiem, to wszystko układa się dobrze, aż do wieczora. Dzięki bieganiu poznali wspaniałych ludzi. Biegają dla przyjemności... i z miłości!

- Jestem po sześćdziesiątce, a zacząłem biegać, gdy miałem 39 lat, więc jednak pół życia nie biegałem...
- To mój 129. bieg. Dużo? Inni mają więcej...
- To jest święto biegaczy - amatorów, a ja właśnie biegam dla przyjemności...
- Ja już trzecią triadę kończę, rok po roku...

Na starcie Wielkiego Finału Trylogii Toruńskich Legend był nasz reporter Michał Zaręba. Jego relacja niżej:

Relacja Michała Zaręby

wideo: Michał Zaręba

wideo: Michał Zaręba

Toruń
2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend/fot. Michał Zaręba 2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend/fot. Michał Zaręba 2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend/fot. Michał Zaręba 2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend/fot. Michał Zaręba 2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend. Kategoria Open - Najszybsi/fot. Michał Zaręba 2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend/fot. Olga Szmulewicz 2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend/fot. Olga Szmulewicz 2000 osób stanęło w Toruniu na starcie jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. To Wielki Finał Trylogii Toruńskich Legend. Kategoria Open - Najszybsi/fot. Michał Zaręba

Region

Miał ponad dwa promile alkoholu. Policjant w czasie wolnym zatrzymał kierowcę bmw

Miał ponad dwa promile alkoholu. Policjant w czasie wolnym zatrzymał kierowcę bmw

2025-10-26, 18:20
Spitsbergen jest doskonałym laboratorium. Polarna stacja UMK obchodzi 50 lat

„Spitsbergen jest doskonałym laboratorium". Polarna stacja UMK obchodzi 50 lat

2025-10-26, 16:50
Uwaga Z indywidualnych kont bankowych znikały pieniądze. Policja bada sprawę. Bank odpowiada

Uwaga! Z indywidualnych kont bankowych znikały pieniądze. Policja bada sprawę. Bank odpowiada

2025-10-26, 15:31
Raka piersi można wyprzedzić Różowe rowerzystki przypominały o badaniach [zdjęcia]

Raka piersi można wyprzedzić! Różowe rowerzystki przypominały o badaniach [zdjęcia]

2025-10-26, 14:35
Odtwarzają zielone aleje wzdłuż dróg wojewódzkich. Gdzie w regionie sadzą drzewa

Odtwarzają zielone aleje wzdłuż dróg wojewódzkich. Gdzie w regionie sadzą drzewa?

2025-10-26, 13:45
Jednym pasem w kierunku lotniska. Kolejny etap remontu al. Jana Pawła II w Bydgoszczy [mapka]

Jednym pasem w kierunku lotniska. Kolejny etap remontu al. Jana Pawła II w Bydgoszczy [mapka]

2025-10-26, 11:10
Kongres Jeden świat - wiele kultur: Szukamy rozwiązań dla dobra ludzkości

Kongres „Jeden świat - wiele kultur”: Szukamy rozwiązań dla dobra ludzkości

2025-10-25, 21:00
Nie było wody w kranach w Koronowie. Sobotnia awaria wodociągów już usunięta

Nie było wody w kranach w Koronowie. Sobotnia awaria wodociągów już usunięta

2025-10-25, 16:14
Polityczna burza w Inowrocławiu. Prezydent miasta odpowiadał na zarzuty radnych KO

Polityczna burza w Inowrocławiu. Prezydent miasta odpowiadał na zarzuty radnych KO

2025-10-25, 14:39

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę