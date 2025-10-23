Trampolina do sukcesów badawczych. Nowoczesne laboratorium w toruńskim liceum

2025-10-23, 20:00 Michał Zaręba/Redakcja

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu ma własne laboratorium biologiczno - chemiczne/fot. Michał Zaręba

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu ma własne laboratorium biologiczno - chemiczne. Pracownia została już oficjalnie otwarta. Wydarzenie połączono z IX Szkolnym Forum Badaczy.

- Nasze laboratorium jest na poziomie uniwersyteckim - mówi Beata Trapnell-Sobolewska, dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. - Zresztą Wydział Chemii naszego UMK uczestniczył w opracowaniu projektu tej pracowni. Myślę, że jest to swego rodzaju trampolina do dalszych sukcesów badawczych. Bardzo wielu naszych uczniów przygotowuje prace badawcze między innymi na olimpiady z biologii, chemii czy z fizyki, a laboratorium otwiera przed nimi nowe możliwości.



Laboratorium to Autorski projekt Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego „Uczenie (się) przez działanie". Został dofinansowany z Unii Europejskiej.