Profesor Aldona Jankowska (CM UMK) stanęła na czele polskie stacji PAN w Paryżu

2025-10-22, 08:02  Redakcja
Dr hab. Aldona Jankowska, prof. UMK została dyrektorem PAN Stacji Naukowej w Paryżu na najbliższą 4-letnią kadencję/fot. Aldona Jankowska/X

Dr hab. Aldona Jankowska, prof. UMK została dyrektorem PAN Stacji Naukowej w Paryżu na najbliższą 4-letnią kadencję. Stacja Naukowa PAN w Paryżu (Centre Scientifique a Paris Academie Polonaise des Sciences) pełni istotną rolę jako przedstawicielstwo polskiej nauki w stolicy Francji.

Stacja Naukowa PAN w Paryżu (Centre Scientifique a Paris Academie Polonaise des Sciences) jako ważny ośrodek polskiego środowiska naukowego we Francji, zainicjowała działalność przy Bibliotece Polskiej w Paryżu 3 maja 1893 roku.
Obecnie Stacja Naukowa PAN w Paryżu koncentruje się na promocji polskiej nauki poprzez organizację konferencji, sympozjów, oraz innych wydarzeń naukowych. Instytucja wspiera rozwój współpracy badawczej pomiędzy Polską a Francją, a także udziela pomocy naukowcom, stypendystom i studentom z Polski, którzy przyjeżdżają do Francji, by kontynuować swoją edukację.


Profesor Aldona Jankowska jest założycielką i kierownikiem Katedry Komunikacji Medycznej i Humanistyki Medycznej CM UMK. Jest też przedstawicielką Polski w Międzynarodowym Centrum Badawczym Komunikacji w Ochronie Zdrowia (International Research Centre for Communication in Healthcare), a także Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komunikacji w Ochronie Zdrowia. Zasiadła również w zarządzie Federacji Polskich Towarzystw Medycznych ( International Association for Communication in Healthcare).

Zespół merytoryczny Stacji Naukowej PAN w Paryżu wraz z profesor Jankowską tworzą dr inż. Zuzanna Łacny, specjalistka inżynierii środowiska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Karolina Siekierka - analityczka do spraw praw człowieka, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz polityki wewnętrznej i zewnętrznej Francji.

źr. CM UMK

Toruń
CM UMK, PAN, Paryż

